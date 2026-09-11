La Laguna (Tenerife) celebrará 'Las Noches del Patrimonio' el 18 y 19 de septiembre

Performance de 'Monumenta' - AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Laguna será la única ciudad del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE) que celebrará 'Las Noches del Patrimonio' el próximo fin de semana, los días 18 y 19 de septiembre, debido a la coincidencia con sus Fiestas del Cristo.

Como avance de la programación completa, que se presentará oficialmente el martes, el Ayuntamiento avanza la participación de la artista lagunera de proyección internacional Yapci Ramos, que abrirá la sección 'Vive Patrimonio' con dos propuestas de gran impacto.

Por un lado, la representación de 'Monumenta Performance' y por otro, unos talleres facilitados por la misma Yapci Ramos junto a la coreógrafa María Ibarretxe, donde explorarán la memoria y el patrimonio de la única Ciudad Patrimonio Mundial de Canarias desde una visión contemporánea.

El concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, explica en una nota que "Las Noches del Patrimonio son una oportunidad única para mostrar la riqueza histórica y cultural de la ciudad, en diálogo con la ciudadanía y desde la responsabilidad de ser la única ciudad canaria con este reconocimiento de la Unesco".

Así, indica que se hará abriendo "espacios históricos, activando el patrimonio desde la creación actual y proyectando la identidad hacia el resto del país" y que esta edición arranque con una artista como Yapci Ramos, "nacida aquí y con una trayectoria internacional consolidada, es una forma de reivindicar el talento que nace en esta ciudad y que dialoga con el mundo desde una perspectiva propia, rigurosa y profundamente comprometida".

Cordobés subraya, además, el valor simbólico de esta propuesta en el contexto lagunero.

"Su trabajo nos permite activar el patrimonio desde una mirada contemporánea, crítica y profundamente ligada a nuestra identidad, donde el cuerpo visibiliza memorias que han sido silenciadas. Hacerlo en espacios cargados de historia, como la plaza de La Concepción o la Casa Anchieta, y que sean mujeres guanches --o sus encarnaciones contemporáneas-- quienes los habiten, es un gesto de enorme fuerza", explica.

La artista visual e investigadora Yapci Ramos explica que 'Monumenta' nace del "deseo de escuchar las memorias" que siguen habitando el territorio.

"Trabajar en La Concepción, un lugar directamente vinculado a la conquista y al primer asentamiento de una ciudad de más de medio milenio de historia, tiene una carga simbólica inmensa. Las mujeres guanches que convocamos no son figuras del pasado, sino presencias que nos ayudan a pensar quiénes somos hoy. Para mí, es fundamental activar el patrimonio desde el cuerpo, desde la experiencia y desde la participación, porque es ahí donde la memoria se transforma y encarna", explica.

HORARIOS E INSCRIPCIONES

Los talleres 'Monumenta Performance: Cuerpo, memoria y patrimonio' se celebrarán el martes 15 y el miércoles 16 de septiembre en la Casa Anchieta, con tres sesiones independientes cada día, a las 10.00, 12.00 y 19.00 horas.

La propuesta invita a explorar el patrimonio cultural mediante el movimiento, la danza, el juego y la escucha, estableciendo vínculos entre la experiencia personal, el territorio y la memoria colectiva.

Así, serán seis talleres gratuitos, con aforo limitado a 20 personas por sesión, y requieren inscripción previa a través del correo a monumentadanza@gmail.com.

La actividad estará facilitada por Yapci Ramos y la coreógrafa María Ibarretxe.

MONUMENTA PERFORMANCE

El sábado 19 de septiembre, la plaza de La Concepción acogerá 'Monumenta Performance', con dos pases gratuitos a las 18.00 y 20.00 horas.

En total, nueve bailarinas darán cuerpo y vida a las nueve encarnaciones de 'Monumenta': Cristina Hernández Cruz, como Dácil; Alejandra Illmer Silva será Amarca; Itahisa Borges Méndez, como Itahisa; Nathaly de la Cruz interpretará a Isora; Ainhoa Jiménez, como Ramagua; Andrea Bautista Cervantes será Chaxiraxi; Cloe Soriano González representará a Cathaysa; Laura Marrero Marcelino, como Tegina y Paloma Hurtado de la Cruz será Tagucimota.

La pieza, concebida y dirigida artísticamente por Yapci Ramos, cuenta con el desarrollo coreográfico de María Ibarretxe y el musical de Belén Á. Doreste (LAJALADA).

La pieza, que parte de la instalación artística 'Monumenta', de Yapci Ramos, no busca reconstruir el pasado, sino convocar estas identidades desde el presente, transformando sus historias, territorios y memorias en movimiento.

Cada intérprete encarna un territorio simbólico y trabaja con materiales y saberes vinculados a la cultura guanche, que emergen como huellas de una memoria que continúa viva.

La 'performance' despliega un recorrido simbólico por la isla hasta confluir en una acción colectiva que transforma los gestos individuales en un cuerpo común.

En esta propuesta, el patrimonio deja de ser una forma inmóvil para convertirse en una experiencia que se transmite, se cuestiona y se transforma.

'Las Noches del Patrimonio' es una iniciativa del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE), que reúne a las quince ciudades españolas inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.

El proyecto impulsa estrategias comunes de conservación, difusión cultural y participación ciudadana, convirtiendo los espacios históricos en escenarios abiertos y accesibles.

Este año, por primera vez, la programación se amplía a dos días consecutivos y se celebrará de forma simultánea en todas las ciudades el fin de semana del 12 y 13 de septiembre, excepto en La Laguna, que trasladará su edición al 18 y 19 por la coincidencia con las Fiestas del Cristo, con el acuerdo de todo el grupo.

La programación completa de 'Las Noches del Patrimonio 2026' en La Laguna se presentará el próximo martes, en una rueda de prensa que detallará las actividades de los tres ejes de la iniciativa (Vive Patrimonio, Abierto Patrimonio y Escena Patrimonio) y los espacios patrimoniales que abrirán sus puertas en horario nocturno.

Este adelanto permite iniciar las inscripciones de los talleres de Yapci Ramos, que inaugurarán una edición marcada por la creación contemporánea, la participación ciudadana y la activación del patrimonio mundial.