Lanzarote tramita 115 expedientes por construcciones ilegales en suelo rústico y espacios protegidos en 2025

Construcción ilegal en suelo rústico - CEDIDO POR CABILDO DE LANZAROTE

ARRECIFE (LANZAROTE), 23 (EUROPA PRESS)

El Cabildo de Lanzarote ha tramitado durante el año 2025 un total de 115 expedientes por infracciones urbanísticas y medioambientales relacionadas principalmente con la construcción de edificaciones sin licencia, la instalación de estructuras permanentes fuera de la legalidad y otras actuaciones contrarias a la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

En un comunicado, la Consejería insular de Medio Ambiente explicó que Haría fue el municipio con mayor número de denuncias, con 31 expedientes, seguido de Teguise (27), Tinajo (18), Yaiza (14) y Tías (11).

Por su parte, Arrecife (8) y San Bartolomé (6) presentan las cifras más reducidas, lo que se debe en parte a su menor superficie de suelo rústico y de espacios naturales protegidos.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, subrayó que estos datos ponen de manifiesto la importancia de cumplir la normativa urbanística y ambiental en una isla con un territorio limitado y especialmente frágil.

Al respecto, recordó que "cada construcción ilegal en suelo rústico o protegido tiene un impacto directo sobre el paisaje, los recursos naturales y el modelo de isla que entre todos debemos preservar".

Mientras, el consejero de Medio Ambiente, Samuel Martín, comentó que los expedientes tramitados responden, en su mayoría, a edificaciones levantadas sin licencia municipal, a la ocupación de suelos no habilitados o al incumplimiento de las autorizaciones concedidas.

También dijo que los Agentes de Medio Ambiente desarrollan una labor constante de vigilancia e inspección en coordinación con otras administraciones y recordó que en los últimos cuatro años se han tramitado aproximadamente 670 expedientes similares en toda la isla, lo que evidencia que se trata de una problemática persistente que requiere tanto control como concienciación ciudadana.