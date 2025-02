De León confía en que posibles enmiendas a la ley de vivienda vacacional "sean constructivas" y mejoren el documento

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, ha confiado este miércoles en que, tras la toma en consideración de la ley de vivienda vacacional prevista para el próximo 14 de marzo, las enmiendas que se presenten a la misma sean "constructivas" y mejoren el actual documento.

En un desayuno informativo para analizar la ley de alquiler vacacional, celebrado en Santa Cruz de Tenerife, de León se ha mostrado "segura" de que los grupos parlamentarios de la Cámara regional mejoren el texto con "aportaciones en positivo", una vez el Parlamento estime la aceptación o no de esas diferentes enmiendas.

La responsable del departamento de Turismo en el Ejecutivo regional ha desgranado ante los medios de comunicación las "tres cuestiones" que para ella son "la espina dorsal" de esta nueva ley.

DETALLES DEL DOCUMENTO

Así, ha destacado que las nuevas licencias que se habiliten se corresponderán con "un planeamiento claro donde sean en los municipios, cada uno en función de su realidad, donde se diga cuáles son las zonas de crecimiento, las de decrecimiento, las tensionadas, y, por tanto, donde la vivienda no pueda crecer".

"Y que esos límites no superen nunca el 90 a 10, entendiendo que tiene que haber 9 viviendas por cada vivienda de uso turístico. Y, además, entendiendo que hay prohibiciones tajantes en la ley que son, por ejemplo, la de que todo el suelo residencial vaya para la construcción de un edificio único para albergar viviendas o que viviendas de protección oficial se incorporen al mercado turístico".

Ha agregado que para los que ya son propietarios y, a su vez, son titulares de la declaración responsable, aunque el servicio se lo preste un externo, estará la disposición transitoria primera, que expone que los que cumplen hoy el Decreto 113/2015 podrán seguir ejerciendo esta actividad de forma indefinida, con dos límites, la transmisión 'mortis causa' o 'inter vivos'.

Para los que son explotadores no propietarios, que han presentado la declaración responsables en nombre de un propietario, habrá una disposición transitoria que les permite quedarse cinco años.

ORDENACIÓN MUNICIPAL Y EMPLEO

En el caso de que los ayuntamientos no acometan la ordenación que requiere la ley, de León se ha remitido a los criterios generales a aplicar en municipios que no tengan norma, es decir, las "normas de aplicación subsidiaria", por tanto con la entrada en vigor de la ley, "va a existir una ordenación, independientemente de que lo impulsen los ayuntamientos atendiendo a su realidad municipal o que no lo hagan, dado que la cobertura será la que disponga la ley".

Preguntada por la afección del empleo a este sector, la consejera se ha remitido a tres informes, el del Consejo Económico y Social, el del Consejo consultivo, y el del Observatorio Canario del Empleo, un último documento que cifró el total de los empleos en 22.000 empleos.

Ha aprovechado el momento para, además, mostrar el apoyo de la Consejería a la reivindicación de que los trabajadores de la vivienda vacacional se acojan al convenio colectivo del sector.