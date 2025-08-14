A licitación la redacción del proyecto para reforzar el estribo norte del viaducto de Los Toledo, en la GC-3

Archivo - El consejero de Obras Publicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, durante la firma de entrega de los enlaces y vías de servicio entre Santa Lucia de Tirajana y Agüimes. - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha iniciado el proceso de contratación de los servicios para la redacción del proyecto constructivo de refuerzo estructural del estribo norte del viaducto de Los Toledo, situado en el punto kilométrico 6+950 de la GC-3, en la isla de Gran Canaria.

Esta vía, de interés regional, conecta las autovías GC-1 y GC-2 y actúa como circunvalación oeste de Las Palmas de Gran Canaria, según ha especificado el departamento regional en una nota.

La actuación contará con un presupuesto base de licitación de 142.929,73 euros, IGIC incluido, financiado con cargo a la partida presupuestaria destinada a la reparación estructural del estribo norte del viaducto con un muro de hormigón especialmente diseñado y anclado, que garantizará mayor estabilidad.

El plazo máximo para la redacción del proyecto será de cuatro meses.

Las empresas interesadas en concurrir a la licitación podrán presentar sus solicitudes hasta el 12 de septiembre a las 14:00 horas, hora canaria, a través de la Plataforma de Contratación Pública del Estado.

Con este paso, el Gobierno de Canarias prevé avanzar, asimismo, hacia la solución definitiva de un "problema estructural" detectado hace casi una década, garantizando la seguridad y la durabilidad de la infraestructura.