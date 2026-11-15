Llega este domingo a La Restinga (El Hierro) un cayuco escoltado por Salvamento Marítimo

Archivo - Cayuco localizado en aguas de El Hierro - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

VALVERDE (EL HIERRO), 15 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo ha escoltado hasta el puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro, a un cayuco a lo largo de la mañana de este domingo.

Ese es el balance ofrecido hasta el mediodía de este domingo por el organismo estatal, que detalla que, tras recibir el aviso de esta embarcación irregular, la salvamar Diphda procedió a salir a su encuentro.

Sin embargo, Salvamento Marítimo aún no ha podido ofrecer más detalles acerca del número de personas que viajaban en la embarcación. Mientras, el centro coordinador del organismo estatal en Las Palmas no ha registrado ninguna operación relativa al rescate o acompañamiento de cayucos durante la mañana de este domingo.