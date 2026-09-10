Llega por sus propios medios a El Hierro un cayuco con 51 migrantes

Archivo - Efectivos de emergencias atienden a personas en el muelle de La Restinga, en el municipio de El Pinar, a 14 de octubre de 2025, en El Hierro, Islas Canarias (España). En la embarcación viajaban unas 230 personas, en su mayoría hombres de procede - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

VALVERDE (EL HIERRO), 10 (EUROPA PRESS)

Un cayuco con 51 migrantes bordo, todos de origen subsahariano y en aparente buen estado de salud, ha llegado este jueves por sus propios medios al puerto de La Restinga, informan fuentes de Salvamento Marítimo a Europa Press.

La embarcación fue avistada poco antes de las 10.30 horas prácticamente dentro del área portuaria por lo que no fue necesario desplegar ninguna embarcación de rescate.

Esta es el segundo cayuco que llega este jueves a la 'isla del Meridiano' tras el rescate que se realizó durante la madrugada al suroeste, con 152 personas a bordo --130 hombres y 22 mujeres-- y un cadáver.