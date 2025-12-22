Localizan a una anciana desorientada y empapada por la lluvia tras perderse en La Guancha

Agente de la Guardia Civil. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil del puesto de Icod de los Vinos han localizado a una mujer de 85 años que había desaparecido durante una mañana en el municipio de La Guancha y que podría estar desorientada, según habían advertido sus familiares.

Tras recibir el aviso, los agentes activaron de inmediato un dispositivo de búsqueda para tratar de localizarla de inmediato, especialmente teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas adversas que había en esos momentos así como la complejidad del terreno.

La búsqueda, ha informado este lunes la Guardia Civil en una nota, se centró en el barrio del Pinalete, donde se organizaron batidas por senderos y zonas de monte con la colaboración de familiares y vecinos.

Finalmente, la mujer fue localizada en una zona boscosa "empapada por las fuertes lluvias", con síntomas de hipotermia y desorientación, por lo que los agentes procedieron a auxiliarla y evacuarla hasta un punto seguro, siendo posteriormente trasladada al Hospital del Norte para su atención médica.