Localizan un cadáver en descomposición en un barranco en La Palma

SANTA CRUZ DE LA PALMA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un cadáver en avanzado estado de descomposición fue localizado en la noche de este lunes por un cazador en el barranco de Los Pajaritos, un ramal del barranco del Río, en Santa Cruz de La Palma, en la zona de Velhoco.

Fuentes de la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación para averiguar las causas del suceso, señalan que en el levantamiento del cadáver han participado agentes especializados desplazados desde Tenerife y efectivos de Bomberos dado que la zona es de difícil acceso.