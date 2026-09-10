Localizan indicios para desarrollar energía geotérmica en Tenerife

Archivo - La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila (c), en una visita a la central geotérmica de Azores - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consorcio público-privado Energía Geotérmica de Canarias (EGC), integrado por el Cabildo de Tenerife, a través del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) e Involcan, la compañía energética canaria Grupo DISA y la islandesa Reykjavik Geothermal, ha encontrado indicios para desarrollar la energía geotérmica en la isla de Tenerife.

La perforación realizada en el municipio sureño de Vilaflor ha detectado potencial para esta fuente de energía a unos 2.300 metros de profundidad, ha avanzado el periódico 'El Día' y ha confirmado a los medios de comunicación el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata.

El consejero ha detallado que se van a invertir casi 105 millones --con fondos europeos del Ministerio de Transición Ecológica-- en prospecciones en Tenerife, La Palma y Gran Canaria, donde ya están "a punto de iniciarse".

Ha valorado que se trata de una energía gestionable, "que no necesita almacenamiento, no oscila, no depende de que haya más sol o más viento y se puede utilizar de manera constante" y entiende que "puede cambiar el paradigma de las renovables" en Canarias porque "puede multiplicar de manera exponencial la penetración de energías limpias" y así "ir dejando atrás el uso de combustibles fósiles".

Zapata ha remarcado el papel "clave" de su departamento al conceder los permisos y coordinarse con el Cabildo de Tenerife, incluso dejando exenta la declaración de impacto ambiental porque son "asuntos muy puntuales, de escasa ocupación de suelo" y que sirven para seguir en la senda de lograr "islas descarbonizadas y que apuesten por las renovables".

El consejero ha lamentado que desde el ministerio no se les haya prorrogado la ejecución de fondos europeos lo que ha hecho que algunos proyectos "se hayan quedado en el camino", lo que hubiera supuesto "un salto definitivo" en las energías renovables.

No obstante, ha dicho que se queda "con lo positivo" y que estos proyectos "puedan salir" y avanzado que van a seguir "insistiendo" al Gobierno de España para que los fondos que han sobrado de los 'Next Generation' vuelvan a invertirse en Canarias.

"Si Canarias ha sido capaz de dar estos pasos renovables en estos cuatro años, nos apena ver cómo se había perdido el tiempo de aquí hacia atrás, centrándose en un mensaje meramente dogmático y no centrándose en obtener resultados y ser ejecutivos como sí se ha conseguido ser durante estos cuatro años de legislatura", ha indicado.