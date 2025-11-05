López Aguilar activa la "alerta roja" con los fondos de cohesión y pide un pacto de eurodiputados para salvar a las RUP

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado del Grupo Socialista, Juan Fernando López Aguilar, ha advertido este miércoles de que se ha activado la "alerta roja" con los fondos de cohesión porque en el nuevo marco plurianual 2028-34 se propone que los recursos vayan a un "sobre nacional" y que las comunidades autónomas participen en una "rebatiña" para el reparto.

"Nada está nunca firmado para siempre, sobre todo las conquistas más preciadas, deben preservarse trabajosamente, sudando la camiseta o combatiendo, cuando haga falta", ha indicado en una ponencia impartida en el Parlamento de Canarias con motivo de las 'Jornadas Conecta Canarias-Europa'.

El eurodiputado ha admitido que Canarias ha tenido una participación "muy ventajosa" tanto en los fondos generales de cohesión como en las políticas regionales desde la integración de España en la UE y por ello ha reclamado a los eurodiputados ultraperiféricos que se unan en un pacto para salvaguardar los recursos económicos que reciben las RUP.

Ha incidido en que en esta legislatura "todo está más amenazado que nunca" pues hay unos "mandatos muy claros" de incremento del esfuerzo de defensa y de seguridad de los Estados miembros mientras se "elimina" la política de cohesión, la política regional y hasta la política agrícola.

"Se pretende que la Unión Europea haga más con menos", ha comentado, pues por ejemplo, la política agrícola pasa de 380.000 a 300.000 millones, de tal manera que va a combatir la "desaparición" del Posei.

"Hay que batallar toda una vida, una batalla que no cesa nunca porque cada uno de los logros que explican este trayecto de 40 años de Canarias en Europa puede ser revertido si no velamos lo suficiente, si no miramos con luz larga y trabajamos duramente para impedir que ninguno de los escalones que hemos subido en la escalera nos empujen hacia abajo", ha señalado.

Sobre la inmigración, ha destacado que "está aquí para quedarse", más aún en Canarias por su cercanía a África, un continente que vive una "explosión demográfica", duplicando población cada veinte años, y que además tiene diversos procesos migratorios internos.

"No hay país africano que no tenga en su interior inmensos campos de refugiados, ignorados habitualmente por nuestras opiniones públicas", ha señalado.

LA MORAL PARA EMIGRAR ES "IMBATIBLE"

Ha apuntado que la motivación de los migrantes para emigrar es "imbatible" porque prefieren correr el riesgo de perder la vida que seguir en sus países de origen y ha mostrado su confianza en que el nuevo pacto de asilo y migración ayude a partir de 2026.

Aguilar ha lamentado que la solidaridad que se reclama a la UE no se practique en España entre comunidades autónomas donde se ponen "dificultades impeditivas y obstructivas y recursos jurisdiccionales para impedir que llegue ni uno", en referencia a los menores no acompañados.

"La migración no es una crisis ni un exceso, es un hecho, es la historia de la humanidad, permanente, constante, y por tanto la única forma que tenemos de gestionarla es siendo fieles a los valores europeos y al derecho europeo legislado, además del derecho internacional humanitario", ha comentado.

Pese a todo, ha advertido de que el propio pacto de asilo está "amenazado" en esta legislatura de ser "revertido" porque hay una "nueva correlación de fuerzas" en el Parlamento Europeo y en los gobiernos de los Estados miembros "y muchos ya se están resistiendo como gato panza arriba a cumplir con sus obligaciones legales".