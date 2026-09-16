Luz verde a la creación del primer Marco Estratégico Insular de Prevención y Promoción de la Salud de Tenerife

Archivo - La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el consejero de Educación para la Prevención, Juan Acosta, en una actividad del Proyecto FARO - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería Delegada de Educación para la Prevención, pondrá en marcha la elaboración del Marco Estratégico Insular para la Prevención y Promoción en Materia de Salud de la Isla de Tenerife (MEP), el primer documento estratégico de carácter insular orientado a planificar, coordinar y fortalecer las políticas de prevención y promoción de la salud en Tenerife, ha aprobado este miércoles el Consejo de Gobierno.

Esta iniciativa nace con el objetivo de dotar a la isla de una herramienta común que permita avanzar hacia un modelo más coordinado, participativo y basado en la evidencia, alineado con las estrategias sanitarias existentes y adaptado a la realidad y necesidades específicas del territorio insular.

El consejero delegado de Educación para la Prevención, Juan Acosta, ha destacado que el MEP "será el documento que unifique las bases para que todos los municipios trabajemos en el mismo sentido, aunemos fuerzas y mejoremos la prevención en la isla".

Acosta ha subrayado que esta iniciativa es fruto del trabajo de una consejería de nueva creación que "ha arrancado con fuerza en esta legislatura", y ha remarcado la voluntad del Cabildo de dotar a Tenerife de una estrategia compartida que oriente, de forma coordinada, el trabajo de todas las instituciones y entidades implicadas en la prevención.

El MEP permitirá analizar la situación actual de la prevención y promoción de la salud en Tenerife, identificar los programas, recursos y agentes implicados, conocer las necesidades existentes y definir las principales líneas prioritarias de actuación para favorecer el bienestar de la población a lo largo de todas las etapas de la vida.

La elaboración del documento será desarrollada por un equipo investigador vinculado a la Universidad de La Laguna y la Fundación General de la Universidad de La Laguna, integrado por especialistas de diferentes áreas de conocimiento, en coordinación con la Consejería Delegada de Educación para la Prevención del Cabildo de Tenerife.

El proceso de trabajo combinará el análisis documental y científico con una metodología participativa que implicará a la Mesa Insular, el Grupo Motor y a las entidades que desarrollan actuaciones en materia de prevención y promoción de la salud en Tenerife.

Esta participación permitirá incorporar la experiencia de los diferentes agentes, identificar fortalezas y oportunidades de mejora, y construir una estrategia compartida.

Entre los ámbitos de actuación contemplados se incluyen la prevención de problemas relacionados con la salud mental, las adicciones, los hábitos de vida saludables, el sedentarismo, la obesidad, las infecciones de transmisión sexual y otras áreas vinculadas a la promoción de la salud y el bienestar.

El documento final recogerá un análisis de la realidad insular, la identificación de prioridades, la coordinación con otros planes, propuestas de líneas estratégicas, recomendaciones e indicadores de seguimiento que permitan orientar las futuras actuaciones en materia de prevención y promoción de la salud en Tenerife.

RENOVACIÓN DEL PROYECTO 'ESPABILÉ'

El Consejo de Gobierno también ha aprobado destinar 150.000 euros a dar continuidad al programa 'Espabilé' que persigue acercar a la población joven a la toma de decisiones y favorecer su implicación en las políticas y acciones dirigidas al colectivo.

"A través de este proyecto, los jóvenes pasan de ser participantes y se convierten en protagonistas. Son ellos quienes identifican las necesidades, plantean sus ideas y se organizan para llevarlas a la práctica, contando con el acompañamiento y los recursos necesarios", subrayó el vicepresidente segundo, José Miguel Ruano.

En la pasada edición, el programa permitió desarrollar un total de 17 proyectos, impulsados por 16 grupos de jóvenes de 15 municipios de la isla.

Las iniciativas abordaron ámbitos como la cultura, la creatividad, el ocio saludable, la sostenibilidad, la convivencia, el intercambio intergeneracional y otras cuestiones de interés para la población joven. En total, más de 240 jóvenes participaron en las actividades organizadas.

El consejero insular de Juventud y Formación, Serafín Mesa, resaltó que se quiere seguir ofreciendo a la juventud espacios reales de decisión.

"Participar también se aprende, y 'Espabilé' les permite hacerlo mediante experiencias concretas, trabajando en equipo, gestionando recursos y comprobando que sus propuestas pueden convertirse en proyectos que repercutan en otros jóvenes y en su entorno", comentó.

'Espabilé' es un programa de participación juvenil dirigido a personas de entre 12 y 30 años y vinculado a la Red Insular de Casas de Juventud.

Su finalidad es generar espacios de encuentro, formación y organización en los que los jóvenes puedan compartir inquietudes y propuestas y adquirir herramientas para participar de forma activa en la vida de sus municipios y comarcas.

El programa combina la dinamización de grupos juveniles con actividades formativas y experiencias prácticas.

A lo largo del proyecto, los jóvenes identifican intereses y necesidades de su entorno, plantean propuestas, trabajan en equipo y desarrollan iniciativas propias con el acompañamiento de profesionales especializados.

De esta manera, 'Espabilé' facilita que la juventud intervenga en todas las fases del proceso, desde la definición de las ideas hasta la planificación, gestión y evaluación de las actividades.

En este proceso, los grupos juveniles cuentan con recursos para decidir qué proyectos quieren impulsar y cómo llevarlos a cabo, lo que les permite adquirir experiencia en la toma de decisiones, la gestión y la responsabilidad colectiva.