Luzardo (PP) insta al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a paralizar los carriles bici y negociar

Publicado 09/05/2019 17:31:07 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata del Partido Popular (PP) al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, ha instado al alcalde de la capital grancanaria, Augusto Hidalgo, a paralizar los carriles bici hasta que llegue un nuevo gobierno que imponga "cordura", y a negociar con los comerciantes que se ven afectados con dichos carriles.

En este sentido, Luzardo ha incidido en la necesidad de que Hidalgo realice "más escucha y menos imposición" en el proceso de instalación de nuevos carriles bici que se está produciendo "de forma atropellada" en la capital grancanaria.

La candidata del PP a la Alcaldía de la capital grancanaria ha visitado este jueves la Reyes Católicos donde, dijo, tras la instalación del carril bici, los comerciantes han alertado "de pérdidas económicas del 50 por ciento, de ausencia de alternativas para la carga y descarga que han desaparecido", a lo que apuntó se suma el que los vecinos "ya no tienen donde parar a descargar una compra o un carrito de bebé", según informó el Partido Popular en nota de prensa.

Luzardo aseguró que su formación también está comprometida con la movilidad sostenible, si bien consideró que lo que se está produciendo en Las Palmas de Gran Canaria "es otra cosa", ya que apuntó que "lejos de potenciarse otros medios de desplazamiento alternativos al coche, se enfrenta" a los vecinos.

Por ello, consideró necesario que se "paren los carriles bici para que sea el próximo gobierno, que saldrá de las urnas el próximo 26 de mayo, quien ponga cordura en todo esto". Además para Luzardo la situación de "disparate" llega al punto de que "se están quitando carriles guagua-taxi para implantar carriles bici, como en la calle León y Castillo", que es una de las arterias de la ciudad.

"Un servicio público donde viajan 30 ó 40 personas, como una guagua, no puede verse sometido a estas decisiones. Este tripartito no solo no hace nuevos carriles guagua para aumentar el atractivo del transporte público, sino que se le quitan para hacer carriles bici. Son justo las decisiones que no hay que tomar", apuntilló para insistir en que hay que dar alternativas de aparcamiento si se eliminan plazas.