Una madre canaria de gestación subrogada en Kiev pide a las autoridades que "hagan algo" para sacarlos de allí

Publicado 16/04/2019 12:46:07 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Nathalie Maat, es una madre canaria, que se encuentra en Kiev (Ucrania) donde está su hija Rocío, nacida por gestación subrogada, y que a pesar de ser al 99,9 por ciento hija de español, según el ADN, no puede volver a España tras la instrucción dada por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en febrero de este año, motivo por el que solicita a las autoridades que "hagan algo" para sacarlos de allí.

Maat ha explicado que su hija nació el 5 de febrero y dos semanas antes la Dirección general de Registro y Notarios en España alcanzó un acuerdo con asociaciones de gestación subrogada, abogados especialistas y miembros de la Fundación de Derechos Humanos para que el proceso de inscripción de los niños se realizara mediante la prueba de ADN, tal y como se hacía hasta la fecha, al considerarse que "era el correcto, el adecuado y el que más protegía a los menores".

Sin embargo, añadió, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, "tumba esta instrucción" el 16 de febrero, alegando en televisión que lo hace ella "personalmente, por una decisión unilateral", emitiendo una nueva instrucción, que se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 21 de febrero, y con la que se cambia la forma de registro de los niños, ya que obliga a hacerse "por vía judicial, sin ninguna moratoria".

En este sentido, esta madre canaria critica que "no" se tiene en cuenta a los niños ya concebidos, por lo que consideró la actuación de la ministra de "un poco demencial", según señala en una entrevista al programa 'Nada que Ver' de José Luis Martín en 7.7 Radio y recogido por Europa Press.

Agregó que si bien el Gobierno no recomienda ir a Ucrania, cuando esto se conoce, ellos ya se encuentran en el proceso, matizando que un embarazo dura nueve meses, e insiste en que el Gobierno español "no aplica una moratoria, no aplica el artículo 29 del Código Civil Español en el que dice que el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables", por lo que consideró que su hija y la de otros padres en la misma situación "deberían poder inscribirse como todos los nacidos antes del 22 de febrero".

Además, incide en que el Tribunal Europeo "dice que los estados tienen que reconocer el vínculo legal entre la madre intención --que en su caso es ella--, y el nacido en un proceso de gestación subrogada en el extranjero, y dice que por encima está el interés general del menor".

A ello, agregó, que también se refiere al impacto negativo que puede tener para el menor, el que no se le reconozca, aunque apuntó que "todo esto se tendría que ver en España". Por ello, subrayó que lo "único" que quiere ahora "es que se le reconozca --a Rocío-- como hija de español y con sus derechos para poder llegar a España", y empezar los trámites para poder ser ella su madre legal.

"MANIOBRA POLÍTICA"

Para esta madre canaria la postura de la ministra "es una maniobra política para acallar a otros sectores que no están de acuerdo, para buscar un voto de la mujer", si bien puntualizó que ella como mujer "no" se siente representada, por lo que lo calificó de "un sin sentido".

A ello, agregó, que en la Embajada española en Ucrania, las madres que han optado por la gestación subrogada "no" pueden entrar, para cualquier otro motivo sí, pero para ese "no se nos tiene en cuenta".

Nathalie ha incidido en que ellos no han hecho ninguna ilegalidad, ni se han saltado la ley, sino que "simplemente" han perseguido "un sueño".

"Mi marido tiene ya todos los papeles en el registro ucraniano porque aquí todo es legal, no hemos cometido ninguna ilegalidad, en España tampoco es ilegal, es alegal. No me estoy saltando ninguna ley, simplemente lo que he hecho es seguir un sueño porque además no puedo adoptar al haber pasado por una enfermedad crónica, que he preguntado a mis médicos", apuntilló.

Para subrayar que la decisión adoptada es "muy estudiada, no es arbitraria como lo ha hecho la ministra". En su caso, ella no ha podido donar, así ha habido un padre español, una donante y una gestante, aunque en otros son los dos padres los donantes.

Ahora Nathalie está a la espera de poder solucionar esta situación, si bien en Ucrania puedes pasar tres meses como turista y tres meses para estar con un visado, si bien apuntó que tardan entre tres y seis meses para que te den un pasaporte en Ucrania.

Actualmente en Ucrania están en su misma situación dos parejas canarias, así como unas 40, 45 parejas en total, y en unos dos meses se estiman que se alcancen las 100 parejas en una sola clínica, porque hay más clínicas en este país y no solo españoles.