El mal estado de la mar pone en situación de prealerta a toda Canarias este fin de semana

Archivo - Oleaje en la playa de Almáciga - CECOPAL - Archivo

Se prevé oleaje de mar combinada de entre 2-3 y 5 metros en las costas abiertas al norte, así como en las del oeste del Hierro, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote

SANTA CRUZ DE TENERIFE/LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias mantiene desde este viernes la prealerta por fenómenos costeros en todo el Archipiélago al continuar el mal estado de la mar este fin de semana.

La decisión se toma en base a la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología, junto a otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), según ha precisado la Dirección General de Emergencias regional en una nota.

Ante esta situación, el Ejecutivo autonómico recuerda a la población la necesidad de adoptar las medidas adecuadas para prevenir y evitar situaciones de riesgo a lo largo de todas las islas y, en concreto, en el litoral norte y oeste de El Hierro, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote, y en la costa norte de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.

En concreto, se prevé oleaje de mar combinada de 2-3,5 metros en las costas abiertas al norte, y en las del oeste del Hierro, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote durante las próximas tres jornadas, además de viento con fuerza 2-4 (6-28 kilómetros por hora).

RECOMENDACIONES

El Gobierno de Canarias recuerda a la ciudadanía que resultará necesario extremar las precauciones en las costas de las islas, y por ello insiste en la importancia de poner en práctica los consejos de autoprotección para evitar riesgos en el mar.

Entre otras recomendaciones, detalla, conviene no situarse en muelles y escolleras, ni permanecer en lugares cercanos al mar para evitar ser golpeados o arrastrados por el oleaje, así como aplazar actividades náuticas o deportivas previstas para estos días y no bañarse en playas apartadas o sin vigilancia.