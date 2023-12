María Méndez obtiene el aval para dirigir RTVC con la abstención de PSOE, NC-BC y Vox

La economista señala que no viene a "hacer política" y promete ordenar el ente y forjar una "alianza" con el sector audiovisual



SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La economista María Méndez ha logrado este lunes el aval de idoneidad de la comisión de control de RadioTelevisión Canaria (RTVC) en el Parlamento con los votos a favor de los grupos que sostienen al Gobierno regional --CC, PP, ASG y AHI-- y la abstención de la oposición --PSOE, NC-BC Y Vox--.

Méndez, técnico de la comunidad autónoma y hasta ahora directora general de Relaciones Exteriores, ha dicho que no viene a "hacer política" ni a "tomar decisiones" sobre la ordenación de los medios públicos sino a "gestionar" y lograr que los trabajadores puedan desarrollar sus funciones en busca de la "excelencia".

Ha resaltado su "profesionalidad" ante el ciberataque sufrido los últimos días pues han logrado mantener las emisiones "casi con toda normalidad" y ya empieza a mirar al próximo año cuando se cumplen 25 años de la puesta en marcha de la televisión autonómica.

En esa línea, ha puesto como ejemplo de "trabajo encomiable y excepcional" su cobertura informativa de la erupción de La Palma y los grandes incendios de Tenerife y Gran Canaria.

Méndez, que será la primera mujer al frente del ente autonómico,

ha resaltado expresamente su mandato al frente de Promotur durante casi diez años o su jefatura de seguimiento de proyectos Next Generation y asume los "grandes y complejos retos" que hay que abordar dado que "el escenario no es de el 1999", cuando nació RTVC, pues ahora hay "nuevos hábitos de consumo y nuevas pantallas".

Ha prometido trabajar para lograr la regulación laboral en la radio y mejorar el orden interno y también para forjar una "alianza imprescindible" con el sector audiovisual en un momento en el que Canarias es "foco de atracción" de grandes rodajes nacionales e internacionales.

Ha asumido la "naturaleza temporal y transitoria" de su cargo y felicitado a Moreno, su predecesor en el cargo, quien realizó una "labor extraordinaria" y de "impulso" a los servicios informativos, un hecho reconocido con premios.

No obstante, aunque respeta las críticas de la oposición por no tener un perfil propio de los medios de comunicación, ha reivindicado que "ese no es el único perfil válido" y que hay que pensar en todo un "engranaje complejo" para lograr un producto final.

AHI RECLAMA EL CONVENIO COLECTIVO PARA LA RADIO PÚBLICA

Raúl Acosta, del Grupo Mixto (AHI), ha destacado la "valía profesional" y "capacidad" de Méndez, pues tiene mucha experiencia en el sector público canario, y ha incidido en que se garantice la independencia, el pluralismo y la información veraz, subrayando para conseguir esos objetivos hay que garantizar una buena gestión.

Además ha pedido un convenio colectivo "por igual" para la radio y la televisión.

Melodie Mendoza (ASG) ha mostrado la "confianza" de su grupo dado que tiene "amplia experiencia" en la comunidad autónoma y vocación de servicio público, subrayando que apoya su "hoja de ruta" para dirigir el ente autonómico.

Marta Gómez (Vox) ha dicho que es "innegable" que Méndez tiene un "buen currículum" y que hay que salvar la situación temporal que se abrió durante cinco años con la figura del administrador único, pero ha avanzado que su grupo se abstiene porque hay que priorizar las necesidades de los ciudadanos.

Ha censurado que el Gobierno se gaste 60 millones "en radio y televisión" cuando ya existe la televisión nacional "y la gente no tiene que comer y donde dormir", al tiempo que ha criticado a las televisiones autonómicas como "máquinas de propaganda" y que además ayudan a "dividir" a los españoles, aparte de que suponen una "duplicidad" con TVE.

"Empleemos el dinero en lo que verdaderamente importa", ha expuesto.

NC-BC CUESTIONA EL CAMBIO DE MODELO

Carmen Hernández (NC-BC) ha apuntado que una RTVC es "necesaria e imprescindible" porque "cohesiona" a la sociedad de ahí que su mantenimiento no es un "despilfarro", si bien sí se ha mostrado en contra del "cambio de modelo" al pasar el control del Parlamento al propio Gobierno de Canarias.

Ha recordado que Francisco Moreno, el anterior administrador único, fue avalado por la unanimidad del Parlamento y deja "el listón muy alto", y ahora espera que Méndez tenga "tiempo" para demostrar que no es la candidata "del Gobierno sino de todos los canarios".

Carlos Ester, del Grupo Popular, ha destacado su "valía y experiencia profesional" para sacar al ente del "letargo" en la toma de decisiones en los últimos años, muchas veces por "disputas políticas" que impidieron aprobar la Junta de Control.

Ha apuntado que en RTVC "se necesita gestión" y confía en que "se haga una tele todos y del siglo XXI".

José Manuel Bermúdez (CC) ha comentado que RTVC fue una "apuesta decidida" de CC y está convencido de la "profesionalidad" de los trabajadores, ha reclamado la aprobación del convenio colectivo de la radio y una gestión que no sea "a medias".

Ha resaltado el conocimiento de Méndez sobre el entramado empresarial público de la comunidad autónoma y le ha pedido que el ente funcione "a pleno rendimiento" y en buscar de fortalecer la cohesión de las islas.

FIERRO CRITICA LA FALTA DE CONSENSO DEL GOBIERNO

Nira Fierro, presidenta del Grupo Socialista, ha censurado que la propuesta del nombramiento ha sido planteada únicamente por el Gobierno y no por el Parlamento, poniendo sobre la mesa que Méndez, incluso, ya es alto cargo del Ejecutivo.

Ha señalado que Moreno, su predecesor, es un "profesional de los medios" que fue apoyado por todos los grupos y ahora se ha optado por un nombramiento "sin consenso" debido a un "cambio en la reglas" y de una persona "alejada de los medios y siempre vinculada a CC".

Fierro ha pedido que cuide y mime a los trabajadores públicos porque son el "corazón" del ente y que RTVC no sea una televisión "del Gobierno" sino de todos los canarios.