Martín (PP) afirma que las políticas de Sánchez "reducen" la oferta de viviendas y aumentan la inseguridad jurídica

La portavoz de Vivienda del Grupo Popular en el Senado, Paloma Martín, participa en un encuentro de trabajo en Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR PP DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vivienda del Grupo Popular en el Senado, Paloma Martín, ha afirmado que las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de vivienda "reducen" la oferta, aumentan la inseguridad jurídica y dificultan el acceso a una casa.

Según ha informado el PP, así lo ha expresado este jueves su representante durante en un encuentro de trabajo con miembros del sector inmobiliario en Las Palmas de Gran Canaria para analizar la situación de la vivienda en las islas y exponer el plan nacional de su formación en la materia.

Martín calificó de "estructural" la crisis de vivienda en España y responsabilizó al Gobierno central. "Las políticas de Sánchez han reducido la oferta, han incrementado la inseguridad jurídica y han dificultado el acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes", aseguró.

Aquí, defendió un plan basado en tres ejes: aumentar la construcción de vivienda, agilizar la Administración y reforzar la seguridad jurídica. A su juicio, estas medidas resultan imprescindibles para recuperar la confianza de propietarios e inversores y para incrementar la oferta disponible.

La popular criticó decisiones del Ejecutivo como la limitación del precio del alquiler o la prórroga obligatoria de contratos, ya que sostuvo que estas medidas "no generan nueva vivienda y expulsan inmuebles del mercado". Según indicó, más de 120.000 viviendas han desaparecido del mercado del alquiler en los dos últimos años.

EL ÚLTIMO REAL DECRETO "PROFUNDIZA EN LOS ERRORES"

De igual modo, cuestionó el último real decreto aprobado por el Gobierno, al considerar que "profundiza en los errores" y no aporta soluciones. "Ni el límite del 2% al alquiler ni la prórroga obligatoria crean vivienda nueva ni favorecen la construcción", señaló.

La portavoz popular defendió una reforma legislativa amplia que incluya la derogación de la Ley de vivienda y la modificación de la Ley del suelo, la Ley de arrendamientos urbanos y la Ley de enjuiciamiento civil.

Además, apostó por liberar suelo y acelerar los procedimientos administrativos mediante mecanismos como el silencio positivo.

En relación con otras iniciativas, Martín rechazó las propuestas del Grupo de Izquierda Confederal y, en particular, la planteada por la Agrupación Socialista Gomera (ASG). "Son planteamientos genéricos que no abordan el problema real", afirmó.

Para la popular, incentivar la salida de viviendas al mercado resulta inviable sin seguridad jurídica. "Los propietarios no alquilan por miedo a no cobrar o a afrontar procesos judiciales largos", añadió.

También alertó del impacto social de la okupación y la inquiokupación, que, según indicó, afectan sobre todo a barrios con menor renta. "Estas situaciones perjudican a las familias con menos recursos y agravan las dificultades de acceso a la vivienda", concluyó.