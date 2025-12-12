Más de 13.000 firmas exigen acabar con los pacientes de alta en hospitales: más de 500 y un coste de 135 millones

Representantes de Asamblea7islas y la Plataforma de Residencias Públicas y Dignas para Mayores y Discapacitados en la presentación de firmas en el Parlamento para exigir más plazas sociosanitarias - EUROPA PRESS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Asamblea7Islas y la Plataforma de Residencias Públicas y Dignas para Mayores y Discapacitados han presentado este viernes en el Parlamento de Canarias más de 13.000 firmas para exigir al Gobierno de Canarias que arbitre soluciones urgentes para acabar con los pacientes con alta sanitaria que permanecen en los distintos hospitales del archipiélago.

Sus representantes, que explicarán la situación en la comisión de Bienestar Social de la Cámara regional, cifran los casos actualmente en más de 500 y con un coste aproximado de unos 135 millones de euros al año.

Ambos colectivos defienden priorizar y agilizar la creación de más plazas sociosanitarias, incluso a través de una reforma legislativa, tanto en forma de residencias como centros de día y unidades de media estancia.

Igualmente solicitan el "desarrollo urgente" de un plan de transición hospitalaria, con protocolos claros de derivación; la creación de unidades de cuidados prolongados o convalecencia dentro de los hospitales o contando con su colaboración, el impulso a una atención domiciliaria integral y mejorar la coordinación entre administraciones.

El portavoz de Asamblea7Islas, Octavio Sánchez, ha incidido en el "coste brutal" que tiene para el sistema sanitario albergar a estas personas y es un "problema crónico que va más" cuando hace algunas décadas era "residual" que se dejara a personas en los servicios de Urgencias, y menos aún, ocupando una cama.

Ha apuntado que estas personas no tienen un "entorno adecuado" porque en un hospital solo se ofrece atención sanitaria y "pasan el día completo en una habitación, en su cama", en algunos casos "meses y años". "Es triste pasar por esos pasillos, ver estos pacientes quejándose, solos", ha agregado.

En esa línea ha indicado que el propio personal lleva "bastante mal" la situación porque es "triste".

"La verdad que es un cúmulo de cosas que estamos viviendo que no se vivía antes y que necesitamos soluciones por todos los lados", ha señalado, poniendo como ejemplo el aumento del sinhogarismo, y que culminó hace un par de meses con la muerte de una persona ante los servicios de Urgencias de un hospital en Gran Canaria pues no se quiso tomar su tratamiento.

CRÍTICAS A LA GESTIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

Sánchez se ha mostrado "crítico" con la gestión del área de Bienestar Social del Gobierno canario porque si la política social fuera "buena", el problema no existiría, ya que las familias tendrían apoyos de los servicios sociales para cuidar a sus familiares en sus casas.

"No tenemos residencias públicas, no tenemos centros de día donde una persona por la mañana pueda dejar a su familiar, va a trabajar, vuelve por la tarde y se lo lleva para su casa, no lo hay, todo esto es consecuencia de una política que se está haciendo y que no es la beneficiosa", ha comentado.

El portavoz de Asamblea7Islas no entiende que se siga "parcheando" con ayudas de "400, 500 y 600 euros" o apoyos durante "dos o tres horas" no se resuelven las necesidades de las familias.

María Rosa Pulido, portavoz de la Plataforma de Residencias Públicas y Dignas para Mayores y Discapacitados, ha cargado contra la "dejadez" de las instituciones con las personas dependientes, pues muchas se encuentran "desatendidas".

Ha relatado que la lista de espera de dependencia ya llega a las 25.000 personas, y solo en lo que va de año, más de 2.000 personas han fallecido, y con 15.000 personas esperando por una PIA.

No entiende que desde el Gobierno se trata de "desinstitucionalizar" la dependencia cuando los domicilios "no están adaptados" y el servicio de teleasistencia no está activado, y en el caso de Gran Canaria, por ejemplo, ha apuntado que las empresas funcionan "muy mal".

Asimismo ha censurado que en Gran Canaria hay cuatro residencias terminadas, dos de ellas desde el año 2024, y que están "sin abrir" pendientes del convenio de dependencia.