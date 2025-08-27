Más de 200 deportistas se reunirán el 6 de septiembre en la Anfi Mogán Swim Run (Gran Canaria)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 deportistas se batirán el 6 de septiembre en la Anfi Mogán Swim Run que se celebrará en Gran Canaria, una competición que será puntuable para el Campeonato de España y que combinará un circuito de natación y carrera a pie de 9.100 metros.

La prueba, que contará con la modalidad individual o por parejas, incluirá una travesía de natación de 2.600 metros y posteriormente una carrera a pie de 6.500 metros; custodiada por Top Time Eventos y auspicia por Anfi Sports Academy, junto a la Federación Canaria de Triatlón y el Ayuntamiento de Mogán.

Según ha informado el Anfi Group, este emplazamiento del sur grancanario se ha convertido en un "paraíso deportivo" donde se celebran competiciones durante todo el año, convirtiéndose ya en un referente para el turismo deportivo y familiar.

El complejo alberga una de las series más atractivas de natación en aguas abiertas, el Anfi Open Mogán Water, que se disputa cada mes de diciembre, y también acoge el Anfi Challenge Mogán Gran Canaria en abril, una prueba de triatlón que desde hace más de un lustro atrae a los mejores triatletas del mundo.

Campeones y olímpicos eligen el lugar no solo por la excelencia competitiva, sino también por ofrecer en un único emplazamiento el lugar ideal para entrenar, competir y descansar.

Al respecto, el director general de Anfi, José Luis Trujillo, "el Anfi Mogán Swim Run es mucho más que una competición deportiva; es una experiencia única que combina deporte, turismo y naturaleza en un entorno privilegiado".