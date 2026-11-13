Más de 200.000 personas padecen diabetes en Canarias, el 9% de la población

Np Más De 1,6 Millones De Españoles Podrían Tener Diabetes Sin Saberlo: Cinco Señales Para Detectarla A Tiempo - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 200.000 personas padecen diabetes en Canarias, lo que representa alrededor de un 9 por ciento de la población, según datos del Servicio Canario de Salud (SCS) hechos públicos este viernes con motivo de la conmemoración del 'Día Mundial de la Diabetes' que se celebra cada 14 de noviembre.

Por ello, bajo el lema 'Acción temprana ante la diabetes. Cuídate hoy, vive mejor mañana', la campaña pretende concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de conocer los factores de riesgo de desarrollar diabetes, adoptar hábitos saludables y detectar de forma precoz la diabetes tipo 2 para prevenir o retrasar su aparición y reducir el riesgo de complicaciones.

La campaña aborda la diabetes desde una perspectiva integral a través de seis mensajes relacionados con la prevención y la acción temprana, la actividad física, la alimentación saludable, la salud mental, la inclusión y la educación terapéutica.

La campaña se difundirá mediante cuñas de radio, infografías y materiales gráficos en redes sociales, pantallas de los centros sanitarios y el canal digital Canarias Saludable (canariasaludable.org).

La iniciativa destaca la importancia de la actividad física y la alimentación equilibrada, así como el bienestar emocional y el apoyo a las personas que viven con diabetes.

También promueve la inclusión de niños, niñas y adolescentes con diabetes tipo 1 en entornos seguros y comprensivos, y pone en valor la educación terapéutica como herramienta para que las personas con diabetes y sus familias puedan gestionar la enfermedad y tomar decisiones informadas.

La detección precoz permite prevenir o retrasar la diabetes tipo 2 La diabetes tipo 2 puede desarrollarse durante años sin presentar síntomas evidentes, recuerda la Consejería en una nota.

Entre los principales factores de riesgo se encuentran el sobrepeso y la obesidad, los antecedentes familiares, la hipertensión arterial, el sedentarismo y haber presentado diabetes gestacional.

Por ello, Salud Pública anima a las personas que presenten alguno de estos factores a consultar con los profesionales sanitarios y valorar su riesgo mediante herramientas como la Escala FINDRISC, que permite estimar el riesgo individual de desarrollar diabetes tipo 2 en los próximos diez años a través de ocho preguntas sencillas.

HÁBITOS SALUDABLES Y PROMOCIÓN DE LA SALUD DESDE LA INFANCIA

La prevención de la diabetes y otras enfermedades crónicas requiere incorporar hábitos saludables a lo largo de toda la vida, especialmente desde la infancia.

Para ello, es fundamental mantener una alimentación equilibrada y sostenible, realizar actividad física regularmente, reducir el sedentarismo, mantener un peso saludable y cuidar el descanso y el bienestar emocional.

En este ámbito, Sanidad desarrolla iniciativas como el Plan de Prevención de la Obesidad Infantil en menores de doce años en Canarias (POICAN) y el Programa Alimentos a la Palestra y Actividad Física (ALIPA), dirigidos a fomentar hábitos saludables y entornos que favorezcan el bienestar de niños, niñas y adolescentes.

Asimismo, la Dirección General de Salud Pública impulsa otros programas para reducir los principales factores de riesgo de las enfermedades crónicas, como 'Descubre la salud en tu plato', Los Círculos de la Vida Saludable, ITES PLUS, el Programa de Ayuda al Fumador en Canarias (PAFCAN), la guía 'Mi Boca Sana' y las actuaciones de Envejecimiento Saludable.

La Consejería resalta también que la incorporación de nuevas tecnologías facilita el control de la diabetes y mejora la calidad de vida de las personas con diabetes, contribuyendo a prevenir complicaciones.

En este ámbito, Canarias impulsa desde 2018 el uso de sensores de glucosa y bombas de insulina en personas adultas y menores con diabetes tipo 1, y desde 2020 ha extendido los sistemas de monitorización a personas con diabetes tipo 2 que necesitan múltiples dosis de insulina.

Actualmente, cerca de 13.000 personas con diabetes tipo 1 y tipo 2 reciben sensores a través del sistema sanitario público.

Además, durante 2026 se han solicitado y aprobado 541 prescripciones de bombas de insulina y sensores para personas con diabetes tipo 1.

Esta apuesta por la innovación se acompaña de la formación de los profesionales sanitarios.

La Dirección General de Programas Asistenciales del SCS ha desarrollado este año la tercera edición formativa, que ha permitido la acreditación, en lo que va de año, de 637 profesionales de Atención Primaria para la prescripción, educación y seguimiento de personas con diabetes tipo 2 que utilizan sistemas de monitorización de glucosa.

AULAS DE SALUD Y ESCUELA DE PACIENTES: FORMACIÓN PARA PREVENIR Y CONVIVIR CON LA DIABETES

El Servicio Canario de la Salud también impulsa la educación para la salud y la formación terapéutica a través de las Aulas de Salud y la Escuela de Pacientes de Canarias, dos iniciativas que promueven, entre otros temas, la adquisición de conocimientos y habilidades para prevenir la diabetes tipo 2 y mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con esta enfermedad.

'Aulas de Salud' es un programa de educación para la salud con enfoque grupal que se desarrolla en los centros de salud de Canarias y que aglutina todas las intervenciones educativas grupales dirigidas a la población.

Entre noviembre de 2025 y octubre de 2026, las Aulas de Salud han desarrollado 176 actividades educativas sobre diabetes, en las que han participado 3.894 personas (2.234 mujeres y 1.660 hombres).

Además, en el ámbito de promoción y prevención también se han desarrollado acciones de alimentación, actividad física y deshabituación tabáquica.

En lo que va de 2026 se han llevado a cabo 1.072 cursos, 531 de ellos en centros educativos, en los que han participado 44.607 personas (29.157 mujeres y 15.450 hombres), acciones que apoyan la promoción y prevención de la diabetes tipo 2.

Por su parte, la Escuela de Pacientes de Canarias es un proyecto que fomenta la figura del paciente activo formador y el aprendizaje compartido entre personas con enfermedades crónicas, familiares y cuidadores.

A través de talleres en pequeños grupos, facilita el intercambio de experiencias y la adquisición de herramientas para gestionar mejor la enfermedad y mejorar la calidad de vida.

Desde su puesta en marcha, ha desarrollado 103 actividades dirigidas a pacientes con diabetes y, en lo que va de 2026, ha impartido 21 talleres centrados en esta enfermedad.