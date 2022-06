Más de 4.200 alumnos, el 92,1%, aprueba la EBAU en la Universidad de La Laguna

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 92,15% de los estudiantes inscritos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife en la convocatoria ordinaria de la EBAU, celebrada entre los días 8 y 11 de junio, ha resultado apto lo que equivale a 4.271 personas, sobre un total de 4.692 inscritas, mientras que 364 no lograron superar la prueba y 57 dejaron de presentarse.

Por islas, de las 4.173 personas inscritas en Tenerife, aprobaron 3.779 (equivalente al 91,75%), resultaron aptos 340 y no se presentaron 54; en La Palma, de 406 inscritos aprobaron 382 (94,79%), suspendieron 21 y no se presentaron 3; en La Gomera aprobaron 87 de los 89 inscritos (97,75%) y las dos personas restantes no resultaron aptas y en El Hierro, aprobaron 23 de un total de 24 personas (95,83%), resultando no apta una.

En cuanto a los resultados por opciones, la modalidad con un porcentaje de aprobados más altas ha sido la de Humanidades y Ciencias Sociales, itinerario de Ciencias Sociales, con un 92,41% de aprobados, seguida por la de Ciencias, con un 92,32%; Artes, con un 91,23% y Humanidades y Ciencias Sociales, itinerario de Humanidades, con un 91,03%.

El alumnado que realizó en la EBAU ha recibido las calificaciones este viernes y desde este mismo día hasta las 12.00 horas del 21 de junio puede realizar online el proceso de reclamación de calificaciones, proceso durante el cual volverá repasarse la puntuación y a corregirse el examen, y puede finalizar con una calificación tanto superior como inferior a la obtenida en primera instancia.

Las calificaciones con los resultados las reclamaciones incorporados se publicarán el 23 de junio, recoge una nota de la ULL.

PREINSCRIPCIÓN

Con estas calificaciones entregadas el alumnado podrá solicitar la preinscripción en los títulos de grado de la Universidad de La Laguna a partir del próximo lunes hasta el 4 de julio.

La relación de personas admitidas al procedimiento será publicada el 8 de julio y, tras el plazo de reclamación, el 15 de julio a las 10.00 horas será publicada la primera lista de adjudicación de plazas y lista de espera, cuya matrícula se desarrollará solo para quienes hayan obtenido plaza en la titulación solicitada como primera preferencia desde ese día hasta el 18 de julio.

La segunda lista de adjudicación de plazas y lista de espera será publicada el 21 de julio y su matrícula se extenderá hasta el día 25.

La ejecución de las listas de espera se realizará los días 27 y 28 de julio, y su matrícula, entre el 29 de julio y el 1 de agosto.

El día 3 de ese mismo mes la universidad publicará las plazas que hayan quedado sin cubrir, las cuales volverán a ser ofertadas en la preinscripción extraordinaria que se abrirá el 29 de agosto.