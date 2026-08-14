Más de 600 efectivos participarán en el despliegue de seguridad con motivo de la peregrinación a Candelaria (Tenerife)

La consejera insular de Medio Natural Blanca Pérez durante una visita al Hospital de Campaña establecido con motivo de la peregrinación a Candelaria (Tenerife) - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Unos 600 efectivos participarán en el dispositivo de seguridad, prevención y atención con motivo de la peregrinación y la festividad de la Virgen de Candelaria, que se desarrollará durante los días 14 y 15 de agosto y prevé la llegada de miles de peregrinos al municipio.

En total, el Cabildo de Tenerife pone a disposición del dispositivo más de 400 efectivos, que incluyen personal de las Consejerías de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Movilidad y Carreteras, además del Consorcio de Bomberos, TITSA, según ha informado la institución en una nota.

A estos efectivos de la administración insular se suma personal de diferentes administraciones y entidades, por lo que el dispositivo alcanza más de 600 efectivos entre profesionales y voluntarios. Todo estará coordinado desde el CECOPIN de Tenerife, el CECOPAL de Candelaria y el CECOES 112.

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha recordado que el objetivo principal es garantizar la seguridad de los miles de peregrinos que transitan por distintos caminos durante estos días, por lo que este dispositivo preventivo con Cruz Roja pondrá especial atención en la TF-28 y el Camino Viejo a Candelaria.

"La alerta por altas temperaturas y por el riesgo de incendio forestal marcan la edición de este año, por lo que se mantendrán los dispositivos de control en pistas y senderos por seguridad para minimizar riesgos ante una posible emergencia", ha añadido.

REFUERZO SANITARIO

El Cabildo, en colaboración con Cruz Roja, pone en marcha este dispositivo sanitario específico para cubrir las necesidades de los peregrinos tanto en las rutas tradicionales desde distintos municipios de la Isla como en los principales puntos de concentración de personas en Candelaria.

Cruz Roja ha activado un equipo de 27 especialistas integrado por médicos, enfermeros, Técnicos en Emergencias Sanitarias, rescatistas de montaña y socorristas, además del voluntariado de la organización.

El dispositivo incorpora asimismo un Hospital de Campaña y 12 recursos sanitarios extraordinarios. Los medios incluyen ambulancias de soporte vital básico y avanzado, vehículos 4x4, unidades medicalizadas y sanitarizadas, vehículos de rescate y dos puestos sanitarios o médicos avanzados.

TRES GRANDES ZONAS

El dispositivo de Cruz Roja se ha organizado en tres zonas principales para garantizar la cobertura de las principales rutas de peregrinación y de los puntos de mayor concentración: El municipio de Candelaria y en puntos estratégicos de la carretera TF-28 y el Camino Viejo a Candelaria.

El municipio de Candelaria será el punto neurálgico del dispositivo, con un Hospital de Campaña operativo durante 24 horas, desde las 15:00 horas del día 14 hasta las 15:00 horas del día 15.

El dispositivo desplegado por el Cabildo estará coordinado con los servicios que aporten las distintas administraciones y organismos participantes, con el objetivo de reforzar la prevención, facilitar la atención ante posibles incidencias y garantizar el normal desarrollo de una de las principales citas de peregrinación de Tenerife.

MEDIDAS PREVENTIVAS

El dispositivo de seguridad se desarrolla además en un contexto de alerta por riesgo de incendios forestales.

Por este motivo, el Cabildo de Tenerife ha establecido, con carácter preventivo, el cierre de diez senderos y pistas forestales utilizados habitualmente para la peregrinación a Candelaria, una medida que entró en vigor a las 18:00 horas del jueves 13 de agosto y se mantendrá mientras permanezca activa la alerta decretada por el Gobierno de Canarias.

La medida tiene como objetivo evitar concentraciones de personas en zonas forestales, reducir riesgos y facilitar la actuación de los servicios de emergencia. Como alternativa, el Cabildo recomienda a los peregrinos utilizar el Camino Viejo de Candelaria, así como con la carretera TF-28 y los recorridos urbanos, además, se recuerda la importancia de respetar las restricciones y consultar las indicaciones vigentes antes de iniciar el desplazamiento.

Asimismo, el cierre afecta a las siguientes vías forestales:

En la ladera norte quedan cerrados:

-Camino de los Jacobinos (Santa Úrsula) desde la pista de El Rayo hasta la carretera TF-24.

-Sendero PR TF 25 desde el Área Recreativa de Las Calderetas (El Sauzal) hasta la carretera TF-24, en el Llano de Las Lagunetas.

-Sendero PR TF 25.2 desde el Área Recreativa de Hoya del Abade (La Victoria) hasta la carretera TF-24, en el Llano de Las Lagunetas.

-Sendero PR TF 25.3 desde el Mirador de la Vica (La Matanza) hasta la conexión con el PR-TF 25.

-Sendero PR-TF 35.4 Aguamansa - La Crucita, desde Aguamansa hasta la carretera TF-24.

-Sendero Lomo La Jara Tacoronte hasta la carretera TF-24.

En los descensos por la ladera sur quedan cerrados:

-Camino y pista de la Caldera de Pedro Gil, entre Güímar y Arafo.

-Pista de La Helechera, en Candelaria.

-Pista de Los Dornajos, en Candelaria.

-Pista de El Fayal, en Candelaria.

-Pista y camino de servicio del tendido de alta tensión de Red Eléctrica, en Candelaria.

-Sendero desde el Llano de Las Lagunetas hasta la conexión con el sendero Lomo Centeno.

-Sendero Camino Candelaria: Tramo La Crucita-Arafo.

- Sendero Lomo Centeno.

TRANSPORTE PÚBLICO

TITSA ofrecerá 20.000 plazas adicionales durante los días 14 y 15 de agosto con motivo de las Fiestas de Candelaria, mediante el refuerzo de las líneas 120 y 122 y la puesta en servicio de la lanzadera especial 522, entre La Laguna y Candelaria.

Además, las personas que se desplacen hasta Candelaria en las líneas 120, 122 o 522 podrán estacionar gratuitamente en los aparcamientos de los intercambiadores de Santa Cruz y La Laguna. El dispositivo busca facilitar los desplazamientos ante la elevada afluencia prevista y fomentar el uso del transporte público como alternativa al vehículo privado.