Más de 60.000 firmas exigen la cancelación del proyecto 'Underwater Gardens' en Guía de Isora (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La campaña ciudadana impulsada por la plataforma Salvar Punta Blanca con más de 30 colectivos ecologistas, vecinales, deportivos y culturales ha superado ya las 60.000 firmas en la petición alojada en WeMove Europe, exigiendo a Rosa Dávila, como presidenta del Cabildo, a Marc García-Durán como promotor y a las autoridades europeas la cancelación inmediata del macroproyecto turístico 'Underwater Gardens'.

El proyecto, detallan en una nota, contempla la construcción de un parque temático marino de más de 10 hectáreas en zona costera de Guía de Isora, dentro de suelo rústico de protección ambiental, junto a la instalación de estructuras submarinas dentro de la Zona de Especial Conservación (ZEC) Franja marina de Teno-Rasca.

La plataforma denuncia que "se trata de un caso flagrante de greenwashing y una grave amenaza para la costa al presentarse falsamente como una iniciativa de regeneración marina cuando, en realidad, es un macroproyecto turístico encubierto incompatible con la conservación del territorio y que atraerá a más de 3.000 turistas diarios a una zona de costa de gran valor ecológico".

El proyecto, indica, promueve la privatización del espacio público y la explotación de un litoral "tan valioso como castigado por la industria turística".

"Este tipo de proyectos usan la sostenibilidad como eslogan, pero en realidad son infraestructuras con un fuerte impacto ecológico, social y cultural, que desplaza a la población local para dar paso al turismo de masas", señala.

Salvar Punta Blanca, integrada por más de 30 colectivos de toda Canarias --entre ellos Greenpeace, ATAN, clubes de surf como Wave Legends, asociaciones vecinales y entidades culturales--, ha presentado alegaciones, organizado acciones públicas y promovido una campaña de firmas ciudadanas que demuestra la movilización masiva en defensa del litoral.

"Estas acciones contra este ecocidio no pararán hasta lograr la cancelación del proyecto", comenta.

Los ecologistas recuerdan que el informe más reciente de Greenpeace sobre el estado del litoral advierte de que Canarias "se encuentra en una situación crítica" y proyectos como 'Underwater Gardens' ejemplifican un modelo turístico que, "lejos de adaptarse al cambio climático, agrava la degradación del territorio insular y aumenta su vulnerabilidad ante la pérdida de playas, la erosión y la urbanización masiva".

Con todo, solicitan la "cancelación inmediata" del proyecto por parte de Marc García-Durán, su promotor, el "compromiso público" del Cabildo de Tenerife de impedir este proyecto emitiendo informes desfavorables por su grave afección, la ejecución de medidas reales de vigilancia, protección, conservación marina y la ampliación de las reservas marinas en lugar de megaproyectos turísticos.