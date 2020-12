'Mascarilla-19' permite pedir auxilio en las farmacias canarias a 39 víctimas de violencia de género

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

'Mascarilla-19', recurso implementado por el Instituto Canario de Igualdad (ICI) en colaboración con los colegios de farmacia de las islas, ha permitido dar atención desde su creación en marzo a 39 mujeres que estaban sufriendo una situación de violencia de género.

En la primera quincena de diciembre, y coincidiendo con la primera campaña publicitaria en medios tradicionales realizada por el Gobierno sobre este recurso, las farmacias han dado cobijo a 10 mujeres que se sentían amenazadas y han alertado al Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de violencia 112.

Un informe realizado sobre su implementación señala cómo la gran mayoría de las administraciones públicas (82,4%) considera que 'Mascarilla-19' ha conseguido una mayor visibilización de la violencia machista y de los problemas derivados del confinamiento.

En la misma línea, un 85,3% de estas instituciones considera que ha producido una importante sensibilización ciudadana para constatar que la violencia de género es un problema social, no un asunto privado.

La directora del ICI, Kika Fumero, recordó que a los pocos días de su puesta en marcha "fue reconocida como un código internacional de atención a las víctimas de violencia de género durante el confinamiento, el Consejo General del Poder Judicial hizo una recomendación pública del uso de 'Mascarilla-19' y ONU Mujeres destacó su utilidad en un informe".

ONU Mujeres recogió 'Mascarilla-19' como ejemplo de buenas prácticas y solución imaginativa en el informe 'COVID-19 and Ending Violence Against Women and Girls' ('COVID-19 y cómo poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas'), en el que reflejaba una serie de recomendaciones para gobiernos, organizaciones internacionales y de la sociedad civil para prevenir y responder a la violencia de género durante y después de la crisis sanitarias.

IMPACTO DE LA CAMPAÑA.

A comienzos de diciembre, el ICI lanzó la primera campaña publicitaria en medios tradicionales sobre el recurso 'Mascarilla-19' pero hasta la fecha, su difusión se basó en redes sociales y medios de comunicación. En este periodo generó y estuvo presente en un total de 564 noticias de medios españoles, entre los meses de marzo y noviembre, y más de una veintena de países publicaron alguna información al respecto. Las publicaciones en Twitter con el hashtag 'Mascarilla-19' tuvieron un alcance de unas 300.000 personas de media.

Fuera de Canarias, este recurso se puso en marcha en 10 comunidades autónomas y 3 diputaciones provinciales en las que continúa. También se implantó en 32 municipios de forma independiente, de los que 22 son de la Comunidad Valenciana, a los que se suma una mancomunidad con cuatro municipios; tres de Madrid; uno de Castilla-La Mancha; otro municipio de Cataluña; y uno en Aragón. En todos ellos o continúa la iniciativa o tienen la intención de que continúe.

En total colaboraron más de 16.000 oficinas de farmacia españolas, según datos del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, y participaron 22 colegios de farmacia de forma directa y el resto a través del Consejo General de Colegios de Farmacia.

Fuera de España, se implantó en 16 países en los que continúa (8 en Europa, 5 en América, 2 en África y Australia, en Oceanía). En Europa (Francia, Italia, Alemania, Grecia, Países Bajos, Bélgica, Reino Unido y Noruega); América (Chile, Argentina, Colombia, Panamá, México); África (Cabo Verde y Uganda) y Australia.

"TEJER REDES"

Fumero considera que, entre otros aspectos positivos, 'Mascarilla-19' ha mostrado "la importancia de tejer redes entre las administraciones públicas y los recursos de la sociedad civil y cómo es factible, viable y muy positivo establecer actuaciones conjuntas para mejorar la atención de las víctimas de violencia de género".

"Algo fundamental para que esta medida haya funcionado ha sido la implicación del personal farmacéutico a quien en breve ofreceremos formación en la materia de manera específica. Nuestro objetivo ahora es hacerlo extensible a otro tipo de establecimientos públicos, en los que el personal ya ha mostrado su voluntad de colaborar, y quien también formaremos previamente", añadió.

Explicó que es un apoyo al resto de recursos destinados a tal fin e incide en el hecho de que tanto administraciones como oficinas de farmacia han señalado su utilidad general independientemente del número de mujeres que la hayan utilizado, ya que es importante contar con el recurso para que hagan uso de él si lo necesitan.