Matos (PSOE) lleva al Parlamento una declaración de apoyo a Open Armas tras el deseo de Abascal de hundir su barco

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos (PSOE), ha registrado una iniciativa para que la Cámara declare su apoyo a la ONG Open Arms tras las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, en las que pedía que el barco, atracado en Tenerife para realizar labores de divulgación, fuera confiscado y hundido.

En un mensaje publicado en la red social 'X' ha insistido en mostrar su "cariño" y "aprecio" a la organización al tiempo que ha valorado su "gestión humanitaria" rescatando a "seres humanos que se juegan la vida en el Mediterráneo" para tratar de "alcanzar un lugar donde puedan estar seguros, lejos de la guerra, de la miseria y del hambre".

Matos, que ha visitado este viernes el barco, ha indicado que los miembros de la ONG "no se merecen esas declaraciones más propias de un régimen fascista, absolutamente racista y que no tienen cabida" ni en la sociedad ni en Canarias, "que siempre ha sido un lugar de acogida" porque conoce "muy bien" lo que es la migración.

"Nuestros abuelos, nuestros padres, se vieron en la obligación de marcharse, huyendo de la persecución, también del hambre, de la miseria, a países como Venezuela o como Cuba, donde fueron acogidos y donde tuvieron una oportunidad de emprender una vida nueva", ha comentado.

Ha tildado de "impagable" la labor que realiza Open Arms y se ha confesado "emocionado" por poder subir a bordo ya que estas embarcaciones "llevan muchas historias detrás, muchas vidas salvadas, también seguramente historias tristes y duras".