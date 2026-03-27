Archivo - Matt Madwill, de Meduza, nuevo artista confirmado del Festival Noctámbula - LORENZO MAZZONI - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El festival 'Noctámbula' ha desvelado la incorporación de Matt, integrante del reconocido proyecto italiano Meduza y uno de los nombres más influyentes de la música electrónica actual, a su panel de artistas. La cita tendrá lugar el 12 de septiembre, a las 16.00 horas, en el Recinto Ferial de Tenerife.

Esta incorporación a la programación llegaría respaldada por el sólido reconocimiento internacional del grupo, con una nominación a los premios Grammy, galardones en los International Dance Music Awards y éxitos en todo el mundo. Además, Meduza es uno de los proyectos musicales más reproducidos de la historia del streaming, según destaca la organización, Encaro Factory, en una nota.

Desde su debut en 2019 con Piece of Your Heart, el proyecto acumula cerca de 20.000 millones de reproducciones, sumando todas las plataformas de streaming y redes sociales.

La trayectoria del grupo también se ha desarrollado en el ámbito de la cultura de club, a través de su sello AETERNA y mediante un amplio catálogo de remezclas para artistas internacionales como Ed Sheeran o Faithless, consolidando un sonido reconocible y ampliamente respaldado.

Asimismo, la participación de Matt en Noctámbula sumaría al festival a un artista con sólida trayectoria internacional, habitual en escenarios de primer nivel como Tomorrowland, Coachella o EDC.

SYMPHONY OF UNITY

Noctámbula destaca también la participación de Symphony of Unity, el proyecto sinfónico oficial de Tomorrowland. Esta formación, compuesta por 60 músicos de formación clásica, interpretará en directo los himnos más icónicos de la música electrónica, trasladando al formato sinfónico la energía de los grandes escenarios belgas.

El espectáculo, que destaca por su complejidad técnica, ha elegido Tenerife como su única parada en España durante este año.

Además, el cartel del evento en 2026 cuenta también con de B Jones, la artista española más internacional del momento y primera representante de nuestro país en actuar en Tomorrowland (Bélgica).

Noctámbula abrirá sus puertas el 12 de septiembre a las 16:00 horas en el Recinto Ferial de Tenerife con diferentes espacios que incluyen áreas gastronómicas y zonas chill out. También habrá sesiones de destacados DJs locales que se conocerán próximamente.

La cita cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias, Turismo Islas Canarias e Islas Canarias Latitud de Vida, además del apoyo de LOS40 Classic. Las entradas están disponibles a través de la web oficial: www.noctambulatenerife.com y a través de Tomaticket.