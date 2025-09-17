Mercadona amplía la zona de descanso de la sección Listo para Comer en su supermercado de Puerto del Carmen (Lanzarote)

Entrada al un supermercado de Mercadona - CEDIDO POR MERCADONA

ARRECIFE (LANZAROTE), 17 (EUROPA PRESS)

Mercadona ha ampliado la zona de descanso de la sección Listo para Comer en su supermercado ubicado en la Avenida de Las Playas, 7, dentro del Centro Comercial Soco, en Puerto del Carmen, (Lanzarote).

Según informa la compañía en una nota de prensa, la ampliación incorpora un espacio habilitado para siete mesas y 40 sillas, ofreciendo mayor capacidad para quienes deseen hacer una pausa y disfrutar de la oferta gastronómica sin necesidad de llevarla fuera del supermercado.

Asimismo, se ha incluido una mesa adaptada para personas con movilidad reducida, garantizando así un espacio más accesible e inclusivo.

Mercadona ha resaltado que la sección Listo para Comer cuenta con comidas elaboradas, muchas de ellas tradicionales y al estilo 'casero', como croquetas o ensaladilla rusa, además de platos principales como arroces, pasta, hamburguesas o bocadillos.

Además, la compañía señaló que esta sección sirve gran parte de sus platos en envases fabricados con materiales naturales, como la caña de azúcar (material compostable), el cartón o el papel.

Finalmente, el supermercado de Puerto del Carmen dispone de otros servicios destacados, como lineales específicos de leche fresca y zumos refrigerados, charcutería con jamón al corte y envasado, un servicio de zumo de naranja recién exprimido, especialidades de sushi, una sección de horno con rebanadora de pan, sección de fruta y verdura, entre otros.