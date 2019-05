La ministra de Sanidad asegura que el desabastecimiento de medicamentos "no llega al 1%" en España

Publicado 09/05/2019 13:00:05 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, ha asegurado este jueves que el desabastecimiento de medicamentos "no llega al uno por ciento" en España, al tiempo que agregó que no hay ninguna enfermedad que no tenga un medicamento para tratarla de forma "eficaz".

Carcedo se refirió así al nuevo plan de desabastecimiento de medicamentos que se aprobó este miércoles en el marco del Consejo Interterritorial de Sanidad y que busca establecer una serie de medidas para prevenir que se produzcan desabastecimientos, dijo en declaraciones a los medios durante una visita al Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales de Canarias.

De todos modos, puntualizó que el "50 por ciento de las causas del desabastecimiento son por problemas en la fabricación", de ahí que subrayó la necesidad de insistir a los laboratorios de que "si se responsabilizan de suministrar un medicamento, tienen que adaptar su sistema de producción y no pueden producirse estos desabastecimiento".

Para ello, el plan recoge un conjunto de medidas para la detección, información temprana, así como para que funcione la red en cuanto se identifique una carencia, aunque la ministra afirmó que "no hay motivos" para que se produzca "alarmismo en la población", ya que incidió en que "el desabastecimiento no llega al uno por ciento del conjunto de medicamentos", a lo que agregó que además "no existe ninguna enfermedad sobre la que no" se disponga de algún medicamento para hacer un tratamiento de forma "efectiva".

Cuestionada por si el desabastecimiento en algunos medicamentos se debe al pago a la baja que se realiza en España, Carcedo señaló que países limítrofes "tienen más problemas que España", al tiempo que expuso que la "responsabilidad" del Ministerio es la "buena" gestión de los recursos públicos "y lograr los medicamentos al precio más económico posible".