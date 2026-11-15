El ministro Ángel Víctor Torres se desplaza este domingo a El Hierro ante el repunte migratorio que padece la isla

Archivo - El secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres, atiende a los medios de comunicación tras reunirse con afectados por la erupción en La Palma - PSOE - Archivo

VALVEDE (EL HIERRO), 15 (EUROPA PRESS)

El ministro de Política Territorial del Gobierno de España, Ángel Víctor Torres, se desplaza este domingo hacia El Hierro para conocer la elevada presión migratoria que padece la isla. La visita se produce tras el acuerdo entre el Gobierno regional y estatal para reforzar los recursos y atender la emergencia en la isla.

Asimismo, a partir de las 13.00 horas de este domingo, Torres visitará el puerto de La Restinga, punto de llegada de la mayoría de migrantes que alcanzan las islas y también donde hace escasos días protestaban los vecinos de la zona por las consecuencias sociales y económicas que ya sufren ante el repunte migratorio.

La visita tiene lugar, asimismo, en un contexto de elevada presión migratoria en la isla y en Canarias en general. Solo este sábado, el centro de Salvamento Marítimo en Tenerife asistió a un total de 1.324 personas migrantes distribuidas en hasta 14 embarcaciones irregulares interceptadas próximas a las islas.

Esta situación llevó el martes al Gobierno estatal y canario a mantener una reunión para analizar la situación y alcanzar un acuerdo que pueda atender las necesidades derivadas de la emergencia.

De este modo, al término de la Comisión Interministerial Extraordinaria, se obtuvo el compromiso del Estado para reforzar el sistema sanitario en El Hierro; contar con derivaciones "ágiles" en un contexto de elevada presión y de mantener reuniones periódicas para mantener una respuesta coordinada a la gestión de este reto.

Esta previsto que el presidente canario y el ministro de Política Territorial mantengan una conversación este lunes con el objetivo de revisar el cumplimiento de los acuerdos y atender los plazos de otras medidas a poner en marcha, entre ellas las compensaciones también comprometidas por el Estado para la población herreña.