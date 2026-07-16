Miranda admite el retraso en el traspaso de trabajadores del 112 y el SUC a Gesplan y espera zanjarlo a final de mes

Archivo - Consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, durante un Pleno en el Parlamento canario - CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Territorial, Aguas y Emergencias del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha reconocido este jueves el "retraso" en el traslado de los trabajadores del 112 y el SUC de la empresa GSC a Gesplan ya que se trata de un proceso "muy complejo" si bien confía en que esté terminado a final de mes.

En respuesta a una pregunta del Grupo Socialista en comisión parlamentaria ha comentado que recientemente se celebró una reunión conjunta entre las dos empresas afectadas y las secretarías generales técnicas de su consejería y la de Hacienda para perfilar todos los detalles y cruzar informes.

Miranda ha señalado que no se trata de un "problema presupuestario" sino de "acoplar números para que el traspaso sea "lo más limpio y lo más rápido posible", siempre con el "compromiso" de que los trabajadores tendrán las "mismas condiciones".

"Ha sido un proceso que ha sido negociado, que ha sido evaluado exhaustivamente por ambas empresas, donde se ha mirado hasta el último trabajador la circunstancia de cada uno de ellos", ha comentado.

El consejero ha apuntado "en ningún momento" ha habido problemas con la prestación del servicio y ha afeado a la diputada socialista Nayra Alemán que se pueda "crear un alarmismo donde en este momento no lo hay", por más que el proceso sea "mejorable".

Alemán (PSOE) ha advertido de la "complejidad" del proceso de integración, que además ha generado "incertidumbre" en la plantilla por los continuos "cambios de calendario", hasta el punto de conformar un "proceso plagado de dudas".

"Dijo que sería en enero del 26, después hablaron de marzo del 26, más tarde de junio, pasado junio, hablamos de septiembre del 26, y he de decirle que lo único que sí se ha cumplido en esta planificación han sido los retrasos", ha indicado.

Ha comentado que el 112 no es una "empresa cualquiera" ya que es el servicio "al que llama cualquier ciudadano cuando tiene seguramente el peor día de su vida, y por eso sorprende que un asunto tan sensible se haya gestionado con tanta improvisación".

En esa línea ha comentado que "lo mínimo" era planificar la integración "con rigor, dialogar con los trabajadores y ofrecer sobre todo seguridad jurídica y organizativa", y desde su grupo han percibido "justamente lo contrario, desconfianza, cambios constantes y una sensación de que el Gobierno tampoco tiene muy claro cómo va a terminar este proceso".

La diputada socialista se ha preguntado que "si todo va a seguir igual por qué llevan culminar esta reorganización", al tiempo que ha lamentado que se mantenga al 112 en el "limbo" y con advertencias de los sindicatos sobre "insuficiencia de recursos para afrontar una gran emergencia".

En su opinión, "la ciudadanía necesita certezas, los trabajadores del 112 necesitan certezas y Canarias necesita un sistema de emergencia fuerte, estable y sobre todo con una dirección clara".