Mogán (Gran Canaria) recauda más de 662.425 euros con su tasa turística desde su implantación

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, en rueda de prensa junto al director general de Gestiona Mogán, Eduardo Álamo - AYUNTAMIENTO DE MOGÁN

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Mogán (Gran Canaria), Onalia Bueno, y el director general de Gestiona Mogán, Eduardo Álamo, han presentado este lunes el balance de la Tasa por Prestación de Servicios y Realización de Actividades derivadas de la Acción Turística y la Obligación de Sostenibilidad (TATOS), conocida como Tasa Turística de Mogán, y que les ha permitido recaudar 662.425,95 euros.

Estos resultados, señalan, "confirman que la medida no ha afectado" al mercado turístico del municipio. La tasa, pionera en toda España y en vigor desde el 11 de marzo de 2025, ha permitido al Ayuntamiento de Mogán recaudar 662.425,95 euros durante su primer ejercicio de aplicación --equivalente a seis meses y doce días--, con una cuota de 0,15 euros por persona y día.

Además en el primer periodo impositivo, comprendido entre el 11 y el 31 de marzo, se registraron 685 autoliquidaciones que sumaron 35.043,15 euros, según ha informado el Ayuntamiento de Mogán en nota de prensa.

Asimismo, en el segundo periodo, que comprende entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2025, se tramitaron 806 autoliquidaciones, alcanzando una recaudación de 627.382,80 euros, lo que eleva la cifra total del ejercicio a 662.425,95 euros.

La alcaldesa de Mogán ha expuesto que la totalidad es un semestre más doce días, al tiempo que ha señalado que de mantenerse la tendencia actual de recaudación, esta "podría duplicarse en un año completo y se destinará íntegramente a la mejora de los servicios e infraestructuras turísticas".

Por su parte, el director general de Gestiona Mogán, Eduardo Álamo, indicó que el sector hotelero fue el que "mostró mayor grado de cumplimiento, con un 75% de autoliquidaciones en plazo, seguido del extrahotelero (51,7%) y las viviendas vacacionales (31%)".

Añadió que el procedimiento de comprobación limitado abierto frente a los establecimientos que no autoliquidaron en tiempo "aumentará la recaudación tras obligar a los establecimientos a liquidarse".

Por otro lado, exponen que los indicadores turísticos de 2025 "muestran incrementos de ingresos y ocupación" respecto al año anterior a pesar de aplicarse la tasa, por lo que subrayan que "su aplicación no ha afectado" al mercado turístico del municipio.

En este sentido, se refieren a los datos del ISTAC en el mismo periodo (abril-septiembre de 2025), apuntando que los mismos reflejan aumentos en la tarifa media diaria (entre un 3,7% y un 18,3%), así como en los ingresos totales (hasta un 19,8%) y una ocupación media alrededor del 80%.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, aseguró que "incluso los turistas están contentos de pagarla porque quieren contribuir al entorno", afirmando que la medida se percibe "como una herramienta justa, con carácter finalista y beneficiosa para el destino".

Finalmente la alcaldesa se refirió al Gobierno de Canarias, indicándole que "tome nota y permita replicar este modelo en otros municipios turísticos del archipiélago", ya que Canarias "es una potencia mundial con 18 millones de turistas al año y 22.000 millones de recaudación"; mientras que el director de Gestiona Mogán aseguró que el "modelo Mogán ya ha despertado interés" en municipios como Málaga, O Grove, La Laguna, La Oliva y Puerto del Rosario, lo que lo consolida "como referente nacional" en sostenibilidad turística y financiación local.