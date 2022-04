Morales exige aclarar y cambiar "rotundamente" el Decreto que auspicia las regasificadoras en Canarias

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha rechazado que el Real Decreto Ley 6/2022, aprobado por el Gobierno, se mantenga en su redacción actual en lo concerniente a autorizar la creación de plantas regasificadoras en las Islas Canarias, sin que para ello tengan que contar con las correspondientes autorizaciones administrativas.

Antonio Morales ha exigido un pronunciamiento "contundente" del Parlamento de Canarias, "como el que ha tenido con el cambio de política sobre el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, ante este trato del Gobierno central, frente a las instituciones y el sentir mayoritario del pueblo canario".

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el Real Decreto Ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas para paliar el impacto sobre la economía española de la guerra provocada por la invasión de Rusia a Ucrania. "En dicho Decreto, metido con calzador, sin contar con Canarias, tratándonos realmente como una colonia, sin contar con nuestro Parlamento o los Cabildos Insulares, que tienen competencias en el territorio y en decisiones estratégicas para las Islas, se incluye en su disposición adicional cuarta una mención a Canarias por la que se abre la puesta a la utilización del gas para la generación de energía en nuestra Comunidad", explicó Morales.

El presidente insular añadió que eso es "un tema que está tácitamente aceptado y se contempla así en la Ley de Hidrocarburos de Canarias, que permite la comercialización y el almacenamiento". "Pero lo que es más grave en esta disposición cuarta es que se abre paso a la instalación de regasificadoras en nuestro Archipiélago sin las preceptivas autorizaciones administrativas. Esto es lo grave de esa disposición cuarta. Sin contar con nadie. De manera arbitraria, como pasó con el Sahara. Se impone a Canarias una medida que se ha demostrado absolutamente contraria al sentir mayoritario de la sociedad grancanaria y de la mayoría de las organizaciones políticas de Canarias", criticó Antonio Morales.

"Hemos defendido durante muchos años --añadió-- que una regasificadora, con sus gasoductos, con la necesaria incorporación al gas ciudad para hacerla rentable, no tiene cabida en Canarias. No sólo lo decimos nosotros, lo dice también la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Por lo tanto, está clarísimo que esta Disposición Cuarta no debe permanecer redactada tal y como está en estos momentos. Porque nos impone una práctica que es absolutamente rechazada por la sociedad y las instituciones de Canarias".

Ante esta situación, Morales señaló que ayer el presidente del Gobierno de Canarias hizo una comparecencia pública para garantizar que el gas nunca será para incorporarlo a las viviendas, para hacer posible la introducción del gas ciudad en Canarias. Y sostiene el presidente de Canarias que si es preciso se aclarará el texto de la disposición cuarta del Real Decreto Ley 6/22.

"Si es preciso, no. Se debe aclarar y se debe cambiar radicalmente el texto, que expresa con rotundidad que las regasificadoras se podrán instalar en Canarias como si fuera en tiempos de guerra una decisión estratégica, sin las preceptivas autorizaciones. Por lo tanto, ese texto se debe cambiar", exigió el presidente insular.

Asimismo, pidió al Parlamento de Canarias "la misma contundencia que la que ha tenido con el tema del Sahara": "No 'si es preciso se aclarará' el texto. El texto se debe aclarar, el texto se debe rectificar. No se puede seguir manteniendo que las instalaciones de regasificadoras en nuestro Archipiélago se pueden llevar a cabo sin las preceptivas autorizaciones administrativas".