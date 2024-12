Morales ve "muy difícil" evitar la ruptura en NC-BC: "Es un fracaso de todos"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha dicho este martes que es "muy difícil" evitar la ruptura política en NC-BC entre el sector vinculado a la actual ejecutiva regional y el bloque de los alcaldes.

"Es un fracaso de todos, yo creo que es un fracaso de todos. Siempre los que lideran la organización son los que tienen la mayor responsabilidad para afrontar situaciones, los que tienen la respuesta, pero yo no quiero culpabilizar de manera directa a nadie. Es un fracaso de todos los que hemos intentado que eso no se produzca", ha comentado en una entrevista concedida a 'Canarias Radio La Autonómica' y recogida por Europa Press.

Ha dicho que va a seguir "haciendo lo posible" y jugar el "papel" para intentar reconciliar a las dos partes, de las que, de alguna manera, forma parte, como impulsor de Roque Aguayro, en el municipio de Agüimes, y presidente del Cabildo bajo las siglas de NC-BC.

No obstante, ha reconocido las dificultades de que no se produzca la ruptura política: "Si tuviera que apostar apostaría porque esto no tiene viso de solución, con lo cual me parece una enorme irresponsabilidad porque debilita a un segmento de la población, un nacionalismo progresista necesario para esta tierra".

Morales ha precisado, en todo caso, que la previsible ruptura en el seno de la organización no va a afectar a la gobernabilidad del Cabildo ni al pacto de gobierno sustentado por NC-BC y PSOE.

"Nosotros tenemos además las dos partes, lo entienden así perfectamente, que hay que respetar los pactos, los acuerdos, el compromiso con la ciudadanía que nos ha votado y nada más. No tengo ningún problema", ha señalado.