Un motorista grave al sufrir una caída en la GC-65, a su paso por Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria)

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un motorista, de 28 años, se encuentra en estado grave al sufrir una caída en la GC-65, aproximadamente en el punto kilométrico 20, a su paso por el municipio de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido en la tarde de este miércoles y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar a la zona, comprobó que el afectado presentaba politraumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladado en helicóptero medicalizado del SUC al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

En el lugar del accidente también se personaron efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria que colaboraron asegurando la zona para el aterrizaje y despegue del helicóptero.

Asimismo agentes de la Guardia Civil y Policía Local colaboraron con los recursos de emergencia y realizaron el atestado correspondiente.