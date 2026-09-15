Muere una senderista de 50 años a causa del calor en Pájara (Fuerteventura)

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PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 15 (EUROPA PRESS)

Una senderista de 50 años ha muerto este martes a causa del calor en el municipio de Pájara (Fuerteventura).

Según informa el área de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, el 112 ha recibido a las 15.27 horas un aviso sobre una mujer con problemas de salud a causa del calor en el Pico de la Zarza.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Servicio de Urgencias Canario con un helicóptero medicalizado, una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico.

A su llegada, el personal sanitario de las ambulancias ha valorado y atendido a la afectada, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que ha practicado técnicas avanzadas de reanimación cardiopulmonar sin obtener resultado y ha confirmado su fallecimiento.

En el operativo también han participado Bomberos de Pájara, que han facilitado el acceso hasta la senderista a los recursos sanitarios; y agentes de la Guardia Civil y la Policía Local.

Las altas temperaturas han puesto este martes en aviso a ocho comunidades autónomas, entre ellas Canarias, que también ha estado en aviso por polvo en suspensión. Por ello, el Servicio Público Canario ha emitido recomendaciones relacionadas con la hidratación y ha pedido "prudencia".

Por su parte, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha suspendido las clases presenciales de este martes en Fuerteventura y en nueve municipios de Gran Canaria.