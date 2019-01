Las muertes por ahogamiento descendieron casi un 40% en Canarias en 2018

Publicado 01/01/2019 12:15:58 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las muertes por ahogamiento en Canarias bajaron en 2018 un 39,8% con respecto al año anterior, hasta un total de 56, es decir, 37 fallecidos menos que en 2017 (93), con una mortalidad mensual de cinco bañistas de media frente a los ocho registrados en 2017.

Estos datos suponen la cifra de mortalidad más baja registrada en los últimos cuatro años en el archipiélago, según constatan los promotores de la primera campaña audiovisual de la UE para la Prevención de Accidentes en el Medio Acuático 'Canarias, 1500 Km de Costa', iniciativa de interés público auspiciada por el Cabildo de Gran Canaria y colaboradora oficial de ADEAC- Bandera Azul España.

Aún así, Canarias cierra el año en el tercer lugar del ranking de Comunidades Autónomas con mayor mortalidad, tras Andalucía y Galicia.

Las muertes anuales por ahogamiento en Canarias desde que se inició el seguimiento estadístico es la siguiente: 62 fallecidos en 2015; 72 en 2016 y 93 en 2017, más las 56 del pasado año, informa la plataforma en una nota.

El número total de afectados en el archipiélago, incluidos los 56 fallecidos, alcanza las 166 personas, desglosadas de la siguiente manera: críticos (6), graves (25), moderados (22), leves (10) y rescates (47).

Además, de los ahogados en el año que acaba de finalizar, 47 se correspondieron con hombres y 9 con mujeres.

En el plano nacional Canarias, con 56 fallecidos, cierra el año 2018 como la tercera Comunidad con mayor mortalidad, tras Andalucía (78) y Galicia (69), según datos provisionales elaborados por AETSAS (Asociación Española de Técnicos de Salvamento Acuático y Socorrismo).

La plataforma advierte también del "preocupante" incremento del número de menores de edad que han sufrido un accidente en el medio acuático.

En 2018, un total de 21 menores fueron víctimas de incidentes, con tres fallecidos (dos de ellos en piscinas) y dos con lesiones de carácter crítico.

TENERIFE, A LA CABEZA

Los menores que sufrieron lesiones de carácter moderado o grave se elevan a seis, cuatro de los cuales sufrieron el incidente en piscinas de establecimientos hoteleros y tenían entre 3 y 5 años. Otros diez menores pudieron ser rescatados del agua por socorristas evitando consecuencias mayores.

Las islas que han registrado incidentes en el agua, con niños como protagonistas, son las siguientes: Tenerife, 11 menores; Gran Canaria, 5; Lanzarote, 3, y Fuerteventura, 2. Del total, seis de los accidentados fueron niñas, frente a quince niños.

La plataforma recuerda que el accidente acuático sigue siendo la primera causa de muerte no intencional en las islas, superando a las registradas en el ámbito de la seguridad vial, y la causa principal que origina un accidente en el medio acuático es la imprudencia, que por lo general se traduce en no hacer caso a la bandera roja, acudir a playas sin vigilancia y no saber cómo actuar en una corriente de retorno.

Ante esta realidad, aboga por implementar la cultura de la seguridad acuática, tanto entre la población local como foránea, a través de la difusión de los 16 spots que conforman la campaña audiovisual, grabada en seis idiomas y que ya está siendo emitida en medio centenar de hoteles de cinco países.

TENERIFE, LA ISLA CON MÁS MUERTES

Los meses de enero y octubre fueron los más trágicos, contabilizándose 8 muertes cada uno, seguido de diciembre (7); marzo y julio (6); agosto y septiembre (5); noviembre (3), y febrero, abril, mayo y junio (2).

Por islas, Tenerife, con 21 fallecidos, desplaza del primer puesto a Gran Canaria (18), Fuerteventura (7), Lanzarote, 6; La Palma (2) y La Gomera y El Hierro, un fallecido cada una.

De las incidencias totales, los menores contabilizaron un 10%, adultos un 51%, mayores de 60 años un 29% y de edad desconocida un 10%. El entorno donde se registraron fue playa (85%), piscina (5%), piscina natural (5%) y otros (6%).

En Canarias, por actividad, los bañistas alcanzaron el 74% del total de las incidencias, seguido del buceo (13%), pescadores (3%), deportes acuáticos (5%) y otros (5%).

En el período enero-diciembre, el 76% de los fallecidos identificados fueron extranjeros de hasta 14 nacionalidades diferentes: Alemania (11), Reino Unido (6), Noruega (3), Lituania (2), Suecia (2), Dinamarca (1), Rusia (1), Polonia (1), China (1), Italia (1), Holanda (1), Francia (1), Suiza (1) e Irlanda (1), mientras que el 24% fueron españoles (13).

El perfil del ahogado en las costas isleñas se corresponde con un varón de entre 60 y 80 años, de nacionalidad extranjera, que sufre el accidente en una playa en horario de tarde.