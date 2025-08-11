Una mujer afectada moderada por un golpe de calor cuando hacía senderismo en Haría (Lanzarote)

ARRECIFE (LANZAROTE), 11 (EUROPA PRESS)

Una senderista ha resultado afectada de carácter moderada por un posible golpe de calor en Haría, en la isla de Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

La mujer, que tuvo que ser rescatada en la tarde de este domingo cuando andaba por el sendero del Camino de Los Gracioseros del citado municipio, alertó de que no podía continuar con la marcha, por lo que ante la dificultad del terreno, un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) se desplazó al lugar y, una vez localizada, fue rescatada por los efectivos del helicóptero.

Seguidamente la trasladaron hasta donde se encontraban los efectivos de la ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que comprobaron que la afectada presentaba síntomas de un posible golpe de calor de carácter moderado, por lo que fue llevada al Centro de Salud de Valterra.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local, que realizaron el correspondiente atestado.