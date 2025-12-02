Una mujer afectada moderada tras producirse un incendio en una vivienda de Telde (Gran Canaria)

Archivo - Sala operativa del 112 Canarias - 112 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 36 años, ha resultado afectada moderada en el incendio de una vivienda en Telde, en la isla de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este lunes, en una vivienda de la calle Río Segura del citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que asistió a la mujer, quien presentaba intoxicación de carácter moderado, salvo complicaciones, por inhalación de humo, por lo que fue trasladada en una ambulancia al Hospital Universitario Insular de Canarias.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, que extinguieron el fuego y ventilaron el inmueble, mientras que agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional colaboraron con el dispositivo de emergencia.