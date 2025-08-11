Una mujer herida moderada al sufrir un atropello en Las Palmas de Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 60 años, ha resultado herida de carácter moderada al sufrir un atropello en la Urbanización Las Torres, en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido sobre las 14.52 horas de este lunes y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar a la zona, comprobó que la afectada presentaba policontusiones de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local, que regularon el tráfico en la vía y realizaron el atestado correspondiente.