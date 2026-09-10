Un mujer herida moderada al sufrir una caída en un sendero de Caldera Blanca, en Tinajo (Lanzarote)

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ARRECIFE (LANZAROTE), 10 (EUROPA PRESS)

Una mujer, de 62 años, ha resultado herida de carácter moderada tras sufrir una caída en el sendero de subida del volcán de Caldera Blanca, en el municipio de Tinajo (Lanzarote), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El incidente se ha producido sobre las 13.05 horas de este jueves y hasta la zona se trasladaron efectivos de Bomberos de Lanzarote que accedieron hasta la senderista, en una zona de difícil acceso, y procedieron a su traslado en colaboración con miembros de Protección Civil de Tinajo hasta donde se encontraba la ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Seguidamente el personal del SUC comprobó que la mujer presentaba traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, salvo complicaciones, y la trasladó en la ambulancia al Hospital Doctor José Molina Orosa.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local que colaboraron con el resto del dispositivo.