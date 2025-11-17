Una mujer herida moderada al sufrir una caída con su turismo por un barranco en Valleseco (Gran Canaria)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida de carácter moderado al sufrir una caída con su turismo por un barranco en Valleseco, en la isla de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a primera hora de la tarde de este domingo en El Prado, desde Valsendero, en el término municipal de Valleseco, lugar hasta el que se trasladaron efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria que comprobaron que el vehículo estaba en una zona de difícil acceso, por lo que procediendo al rescate de los afectados.

Seguidamente el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió a dos personas, un hombre con lesiones leves, y una mujer que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba un traumatismo en miembro superior y erosiones de carácter moderado, por lo que fue trasladada en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local, que instruyeron las diligencias correspondientes y colaboraron con los recursos desplazados.