Una mujer herida moderada al sufrir una salida de vía con su turismo en la TF-245, a su paso por Arafo (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 50 años, ha resultado herida de carácter moderado al sufrir una salida de vía con su vehículo cuando circulaba por la TF-245, a su paso por Arafo (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este lunes y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que la afectada presentaba, en el momento inicial de la asistencia, policontusiones de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife, que limpiaron la vía, mientras que agentes de la Guardia Civil realizó el atestado correspondiente.