Una mujer herida moderada al volcar su turismo a su paso por Garafía (La Palma)

SANTA CRUZ DE LA PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 54 años, ha resultado herida de carácter moderada al volcar su turismo a su paso por Garafía, en la isla de La Palma, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este lunes, en la carretera LP-1, a la altura de la entrada de Franceses del citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y de Atención Primaria que prestaron la asistencia inicial a la afectada, que sufrió varias contusiones de carácter moderado, por lo que fue trasladada en ambulancia al Hospital General de La Palma.

En el lugar del incidente también se personaron bomberos de La Palma y de la Guardia Civil, que colaboraron con el resto de recursos de emergencias.