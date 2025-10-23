Una mujer mayor rescatada tras sufrir un accidente en el barranco de Los Cernícalos, en Telde (Gran Canaria)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 79 años, ha sido rescatada este jueves tras sufrir un accidente en el barranco de Los Cernícalos, en Telde (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 13.02 horas en dicho lugar, hasta donde se trasladó el helicóptero de rescate del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias que localizó a la afectada, que se encontraba en un lugar de difícil acceso.

Seguidamente la evacuó y la trasladaron, con un traumatismo en miembro inferior, al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. En la zona también se personaron agentes de la Policía Local.