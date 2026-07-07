Una mujer muere tras ser rescatada de una playa de Puerto del Rosario (Fuerteventura) en parada cardiorrespiratoria

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PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 7 (EUROPA PRESS)

Una mujer ha fallecido tras ser rescatada de la playa Nido de las Águilas, en Puerto del Rosario (Fuerteventura), en parada cardiorrespiratoria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este lunes en dicha playa, desde donde el 112 de Canarias recibió una llamada en la que se informaba de que una persona se encontraba flotando boca abajo en el mar.

Tras ser sacada del agua por otro bañista, socorristas del Servicio de Salvamento en Playas y Bomberos de Puerto del Rosario comprobaron que la afectada se encontraba en parada cardiorrespiratoria y comenzaron a realizar maniobras de reanimación.

Seguidamente, una vez personados en la zona, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y del centro de salud de la zona continuaron practicando maniobras de reanimación básicas y avanzadas sin obtener resultado, por lo que solo pudieron confirmar su fallecimiento.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de Policía Local y Policía Nacional que colaboraron con el resto de recursos de emergencias y realizaron las diligencias correspondientes.