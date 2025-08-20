Una mujer resulta herida moderada al caer desde varios metros de altura en Mogán (Gran Canaria)

Archivo - Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) - 1-1-2 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 64 años resultó herida moderada sobre las 05.00 horas de este miércoles al caer de manera accidental desde varios metros de altura en la Calle Juan Díaz Rodríguez, dentro del municipio de Mogán (Gran Canaria).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria procedieron al rescate de la afectada.

Por su parte, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a la mujer de un traumatismo en la cadera de carácter moderado, por lo que fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico a Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Finalmente, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Mogán colaboraron con los recursos intervinientes.