Una mujer resulta herida al ser atropellada en Arrecife (Lanzarote)

ARRECIFE (LANZAROTE), 8 (EUROPA PRESS)
Una mujer resultó herida en la tarde de este viernes al ser atropellada por un vehículo en la Carretera LZ-20, dentro del municipio de Arrecife (Lanzarote), según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.
De esta manera, la afectada presentó policontusiones de carácter moderado, por lo que fue asistida por el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Doctor José Molina Orosa.
Por su parte, agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de realizar el atestado correspondiente.