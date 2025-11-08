Una mujer resulta herida al ser atropellada en Arrecife (Lanzarote)

Archivo - Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), del 112 Canarias
Publicado: sábado, 8 noviembre 2025 10:03

ARRECIFE (LANZAROTE), 8 (EUROPA PRESS)

Una mujer resultó herida en la tarde de este viernes al ser atropellada por un vehículo en la Carretera LZ-20, dentro del municipio de Arrecife (Lanzarote), según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

De esta manera, la afectada presentó policontusiones de carácter moderado, por lo que fue asistida por el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Doctor José Molina Orosa.

Por su parte, agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de realizar el atestado correspondiente.

