Mujeres, madres e implicadas en las Fuerzas de Seguridad del Estado muestran el 'valor femenino' en los cuerpos

Un total de seis mujeres, la gran mayoría de ellas también madres, y pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a los diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han participado este jueves en el acto organizado por la Delegación del Gobierno en Canarias 'Mujeres con Valor'.

En este acto las seis han hecho un pequeño recorrido por sus inicios y han dado algunas pinceladas sobre el papel de la mujer en sus unidades tanto en las Fuerzas Armadas como en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, exposición que han realizado ante alumnos de la ESO y FP de varios institutos de la isla de Gran Canaria, así como de la prensa.

Previamente, la delegada del Gobierno en Canarias, Elena Máñez, ha recordado que se han cumplido 40 años de la presencia de la mujer en la Policía Nacional, y 30 años de la incorporación femenina en la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas, para destacar que España "tiene uno de los ejércitos más avanzados en esta materia".

Máñez también ha aprovechado para resaltar que la incorporación de la mujer en cualquier ámbito "es un valor añadido" porque sin ellas "no hay una democracia plena", al tiempo que quiso agradecer a las participantes su vocación al servicio público.

La primera en abrir el turno de intervenciones fue María Luisa Pérez Cano, actualmente Sargento Primera de la Unidad Militar de Emergencias (UME) aunque lleva en las Fuerzas Armadas más de 20 años. En su caso, cuenta que el Ejército le "ha abierto un mundo de experiencia" y sus recuerdos, aseguró, son "positivos".

La Sargento Primera Pérez Cano es una de las pocas mujeres que forman parte de la UME de Gando, en la isla de Gran Canaria, ya que ella misma admitió que se trata de una unidad en la que es necesaria "entrega y sacrificio". Al respecto, matizó que actualmente en la UME de Canarias son unas cuatro mujeres.

Tras ella, tomó la palabra, Cristina Alejandra Núñez-Cacho Pérez, Cabo del Mando Naval de Canarias, quien aseguró que desde muy pequeña tuvo claro que quería dedicarse a la Armada. En su caso, ha afirmado que este trabajo le ha permitido conciliar su vida familiar, personal y profesional. "Se puede, las leyes lo permiten y, poco a poco, uno se va haciendo un hueco", apuntilló.

LA SOCIEDAD "TIENE QUE ABRIRSE"

Por su parte, Adelina Torres Díaz, Cabo de Infantería del Mando de Canarias, Brigada Canarias XVI, Regimiento de Infantería Tenerife 49, es una de las mujeres que aparece en el calendario que conmemora los 30 años de la mujer en el Ejército. En su caso ha incidido en que es la sociedad la que "tiene que abrirse y darse cuenta de que hoy en día existe mucha igualdad, mucha igualdad que no se quiere ver".

La Cabo Torres ha subrayado que la "mujer está", "hace 30 años que está" y ha defendido que se encuentra donde "quiere estar" porque las Fuerzas Armadas, dijo, "es un trabajo de vocación". "No importa el sexo, no importa la condición, no importa nada, importa solo la vocación", apuntilló.

En su caso, también ha subrayado, al igual que sus compañeras, ha podido conciliar su vida familiar y laboral.

"NUNCA" SINTIÓ RECHAZO

Helena Rosa Perdomo Martínez, Sargento Primera del Mando Aéreo de Canarias, actualmente es mecánica de los helicópteros del SAR, en su caso ha asegurado que "nunca" sintió rechazo por parte de sus compañeros, apuntando además que "siempre" percibió como los mandos tenían intención de hacerles sentir "cómodas".

La Sargento Primera Perdomo del Mando Aéreo de Canarias afirmó que su ingreso en el Ejército fue una de sus "mejores y acertadas decisiones" de su vida.

Tras ella tomó la palabra María de los Ángeles Artiles Navarro, Guardia Civil de la Unidad Orgánica de Policía Judicial en el Grupo de Delitos contra las Personas, quien aseguró que es "un honor vestir el uniforme que viste. Es un honor tener a los compañeros que he tenido, que tengo y que tendré".

La agente Artiles se definió como una "apasionada" de su trabajo donde, dijo a los jóvenes que le escuchaban, las que están les han hecho "un camino" para las mujeres que quieran formar parte de estos cuerpos.

Por último, intervino la oficial de Policía Nacional Raquel Muñoz, que actualmente trabaja en el grupo de tecnología de la Policía Judicial y se encarga de los hechos delictivos que se cometen en las redes sociales contra los menores.

La oficial Muñoz aprovechó la presencia de los jóvenes en el acto para trasladarles la importancia de saber qué se hace en redes como Instagram, poniéndoles de ejemplo la última operación por la que fue condecorada y que estaba basada, principalmente, en que un hombre, de 24 años, se hacía pasar en la citada red social por un chico de 16 años, quien tras obtener la confianza de niñas, hacía 'directos' y las invitaba a exponerse, haciéndoles fotos íntimas --a través de los directos--, con las que después les amenazaba para que continuaran enviándole imágenes íntimas.

Este caso, dijo, ha permitido identificar a más de 40 niñas víctimas. Por ello, invitó a los jóvenes a pedir ayuda a sus padres o a sus profesores porque de esta "espiral se sale".

EL ACOSO

Tras la intervención de estas seis mujeres en las que han expuesto el 'valor' de la mujer en sus diferentes unidades, se abrió un turno de preguntas en la que se cuestionó las situaciones de acoso a mujeres en el Ejército, así como el machismo en los diferentes cuerpos.

En el caso del machismo, Adelina Torres Díaz, Cabo de Infantería del Mando de Canarias, Brigada Canarias XVI, Regimiento de Infantería Tenerife 49, ha señalado que "siempre" habrá personas "sexistas" y con opiniones radicales pero abogó porque cada uno sea lo que quiera ser, apuntando que en su caso la primera persona que se 'opuso' a que entrara en el Ejército fue su abuelo.

Asimismo, sobre el acoso, dijo que se dan en "todas" las profesiones, apuntando que el acoso "lo genera un individuo, no una unidad".

Las seis mujeres han incidido en que la mujer accede a los puestos cuando va decidiendo ella misma, afirmando que en el caso de ellas no han vivido situaciones machistas ni de acoso, si bien reconociendo que actualmente en las unidades en las que trabajan la presencia de la mujer es menor.