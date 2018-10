Una multinacional escoge las Teresitas (Tenerife) para su campaña turística

Actualizado 22/08/2011 18:03:08 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La playa de Las Teresitas, en la capital tinerfeña, ha sido uno de los escenarios escogidos por la multinacional Thomson Holidays para protagonizar su próxima campaña de destinos turísticos de cara al mercado británico.

El Consistorio, a través de la Sociedad de Desarrollo, que preside el primer teniente de alcalde, Julio Pérez, ha dado todas las facilidades a la productora canaria Film Canary Islands para que desarrolle su labor desde este martes y hasta el jueves, según ha informado en una nota de prensa el Ayuntamiento de Santa Cruz.

Pérez no ha ocultado su satisfacción por el hecho de que Las Teresitas haya vuelto a resultar elegida como la imagen de la capital para un anuncio que tendrá "una gran repercusión internacional y que servirá para promocionar Santa Cruz en el Reino Unido y quizás también en otros países", aunque ha indicado que la multinacional aún no ha confirmado si se utilizará también para otro mercado que no sea el británico. "En cualquier caso, estamos hablando de que millones de personas van a ver una parte de nuestra ciudad y eso ya es un motivo para estar satisfechos de la promoción exterior resultante", resaltó.

El anuncio de Thomson Holidays también mostrará, aparte de Las Teresitas, otros rincones de la isla, tales como el puerto de Armeñime, la costa de Guía de Isora o la playa de La Tejita.