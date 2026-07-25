Museo de la Ciencia el Cosmos de Tenerife repartirá gafas homologadas para ver el eclipse de sol del 12 de agosto

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife (MCC), del Cabildo de Tenerife, anima a la ciudadanía a disfrutar del eclipse de Sol del próximo 12 de agosto y recuerda la importancia de utilizar protección homologada para observarlo con seguridad.

En el marco de la campaña 'Una vista única. Cuídala', del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la ONCE y la Asociación de Museos y Centros de Ciencia y Técnica de España, el museo repartirá gafas homologadas para la observación del eclipse de forma gratuita entre sus visitantes a partir del 27 de julio y hasta agotar existencias.

La iniciativa tiene como objetivo promover una observación segura de los eclipses solares y concienciar sobre la importancia de proteger la vista durante estos fenómenos astronómicos, recoge una nota del Cabildo.

El consejero de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, invita a la ciudadanía a participar en esta experiencia y explica que el eclipse del próximo 12 de agosto ofrece una "oportunidad excepcional" para acercarse a la astronomía "y disfrutar de un fenómeno natural de gran belleza, siempre desde una observación responsable y segura".

"Queremos contribuir a vivir este acontecimiento de forma segura, facilitando el acceso a los medios adecuados para proteger la vista y acercando la divulgación científica a toda la sociedad", aclara.

El eclipse del 12 de agosto será total en una franja de la península ibérica, donde la Luna llegará a ocultar por completo el disco solar durante algo más de un minuto y medio. En Canarias, el fenómeno se observará como un eclipse parcial, con aproximadamente un 70% del disco solar cubierto.

El astrofísico del Museo de la Ciencia y el Cosmos Oswaldo González Sánchez explica que en las islas se verá este eclipse como un eclipse parcial.

"Llegará a eclipsarse aproximadamente un 70% del disco solar, por lo que siempre tendremos que hacer uso de las gafas", señala.

El investigador recuerda que durante la observación solar "es muy peligroso utilizar métodos caseros como cristales ahumados, radiografías o películas fotográficas veladas", ya que no ofrecen una protección adecuada para la vista.

El eclipse podrá observarse en Canarias entre las 19.57 horas y la puesta de Sol.

Por este motivo, será fundamental situarse en un lugar desde el que pueda contemplarse el horizonte por el que se oculta el Sol.

"La orografía de las islas condicionará la visibilidad del fenómeno, especialmente en las vertientes orientales de las islas más montañosas y en zonas de barrancos, donde los obstáculos naturales pueden impedir la observación", indica Oswaldo González.

El fenómeno del próximo 12 de agosto forma parte de una tríada de grandes eclipses solares que podrán observarse desde España en 2026, 2027 y 2028, con dos eclipses totales y uno anular.

Además, dos semanas después, durante la Luna llena, podrá observarse un eclipse parcial de Luna desde Canarias.