El Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife reanuda en enero las actividades educativas para centros escolares - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife (MUNA) retomará, a partir de enero de 2026, su programa educativo destinado a los centros escolares, con una oferta de talleres didácticos y visitas mediadas que se extenderá hasta el mes de mayo.

Estas actividades, que combinan la divulgación científica y el aprendizaje experiencial, están dirigidas a alumnado de distintos niveles educativos y se desarrollarán en las instalaciones del museo, con el acompañamiento de educadores especializados.

En una nota, el consejero de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, ha subrayado la relevancia de este programa, "que permite a los más jóvenes conocer, valorar y disfrutar del patrimonio natural y cultural de las Islas fuera de las aulas y desde una perspectiva científica, participativa y amena".

El programa incluye talleres de Arqueología, Bioantropología y Ciencias Naturales, cada uno de ellos vinculado a una visita guiada a las salas del museo relacionadas con la temática elegida. La actividad completa tendrá una duración aproximada de tres horas, incluyendo el tiempo de descanso.

OFERTA CULTURAL

Los talleres se impartirán los martes, jueves y viernes, y se organizarán de la siguiente manera: un taller de Arqueología para un grupo de hasta 30 participantes y un taller de Ciencias Naturales o de Bioantropología, también con un máximo de 30 participantes.

Por su parte, las visitas mediadas se realizarán los miércoles y tendrán una duración de unos 90 minutos, con grupos también de hasta 30 escolares. Estas visitas buscan acercar al alumnado al patrimonio natural y arqueológico de Canarias a través de las colecciones del museo, fomentando la observación, la curiosidad y el aprendizaje.

Las inscripciones pueden realizarse a través de la página de reservas hasta completarse la disponibilidad de fechas y horarios. En caso de que no haya disponibilidad en la fecha deseada, los centros podrán solicitar su inclusión en una lista de reserva escribiendo a didacticamuna@museosdetenerife.org.